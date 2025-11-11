Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης

«Στηρίζουμε την προσπάθεια των κτηνοτρόφων και των αγροτών, διότι είναι σε οριακή κατάσταση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης
Newsbomb
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανικανότητα.

«Στηρίζουμε την προσπάθεια των κτηνοτρόφων και των αγροτών, διότι είναι σε οριακή κατάσταση. Εκεί η ύπαιθρος "σβήνει" και η κυβέρνηση δεν πλήρωσε στις 31 Οκτωβρίου μισό δισ. βασικών ενισχύσεων», είπε στο Newsbomb ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συμπλήρωσε πως «Ο ΕΛΓΑ δεν έχει ανανεώσει τον κανονισμό» και πρόσθεσε πως «Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές. Σε λιπάσματα, ενέργεια, φυτοφάρμακα κατά περίπου 30-40%. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βυθισμένοι στην απελπισία. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να τους στηρίξουμε έμπρακτα. Δεν υπάρχει πια καμία ανοχή στην ανικανότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

13:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανικό δικαστήριο: Το OpenAI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης

13:38WHAT THE FACT

Αλλαγές στο γενεαλογικό δέντρο των δεινοσαύρων - Νέο είδος με μακρύ λαιμό έζησε πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τραυματική εμπειρία σύγκρουσης και ηρωισμού το 2015

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Εκτός Κρήτης και σε διαφορετικές φυλακές και οι επτά προφυλακισμένοι

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο trend του TikTok είναι η «ωμή βαρεμάρα» - Οι νέοι «μαθαίνουν» πώς να μην κάνουν τίποτα

13:06ΥΓΕΙΑ

Το αρχαιοελληνικό βότανο που μπορεί να μειώσει την πίεσή σας και να βοηθήσει να κοιμηθείτε

12:58ME TO N & ME TO Σ

Οι γονείς των Τεμπών πάνε μια γροθιά στις δίκες!

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε κάμερα σε τουαλέτα και βιντεοσκοπούσε πελάτισσα

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάποιοι προτιμούν να αυτομυθολογούνται

12:49ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το υπόμνημα που «έκαψε» τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το «πειραγμένο» βίντεο του Τραμπ

12:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία: Νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο στοιχηματισμού - Συλλήψεις προέδρων ομάδων και διαιτητών

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στρατιωτική εκρηκτική ύλη «βλέπει» η ΕΛΑΣ στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη: «Κλείδωσαν» την πόρτα του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Έξω από το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες - «Κλέφτες και λαμόγια» φωνάζουν διαμαρτυρόμενοι

12:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ακίνητο-φιλέτο στη Μύκονο μένει ανεκμετάλλευτο και ρημάζει - Πάνω από 10 εκατ. ευρώ η αξία του

12:04WHAT THE FACT

Κρήτη: Εντυπωσιακό «ντουέτο» υδροστρόβιλου με ουράνιο τόξο - Μοναδικές εικόνες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Πέθανε ο διάσημος γορίλας Zola - Ο viral χορός του και η λατρεία για τη... Γουίτνεϊ Χιούστον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπάει κατάστημα της πόλης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Χώρισαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ: «Είναι τρελή μαζί του, τον κυνηγάει»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στρατιωτική εκρηκτική ύλη «βλέπει» η ΕΛΑΣ στη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξήσαμε κατά 50% το όριο του αγροτικού πετρελαίου – Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο trend του TikTok είναι η «ωμή βαρεμάρα» - Οι νέοι «μαθαίνουν» πώς να μην κάνουν τίποτα

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών

11:18LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

12:49ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το υπόμνημα που «έκαψε» τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το «πειραγμένο» βίντεο του Τραμπ

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της, παρά την ασυνήθιστη ευφυΐα της

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Θεσσαλία και Κρήτη συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καραϊσκάκη

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης απαντάει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ