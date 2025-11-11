Ανδρουλάκης στο Newsbomb για αγροτικές κινητοποιήσεις: Καμιά ανοχή στην ανικανότητα της κυβέρνησης

Το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανικανότητα.

«Στηρίζουμε την προσπάθεια των κτηνοτρόφων και των αγροτών, διότι είναι σε οριακή κατάσταση. Εκεί η ύπαιθρος "σβήνει" και η κυβέρνηση δεν πλήρωσε στις 31 Οκτωβρίου μισό δισ. βασικών ενισχύσεων», είπε στο Newsbomb ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συμπλήρωσε πως «Ο ΕΛΓΑ δεν έχει ανανεώσει τον κανονισμό» και πρόσθεσε πως «Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές. Σε λιπάσματα, ενέργεια, φυτοφάρμακα κατά περίπου 30-40%. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βυθισμένοι στην απελπισία. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να τους στηρίξουμε έμπρακτα. Δεν υπάρχει πια καμία ανοχή στην ανικανότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Διαβάστε επίσης