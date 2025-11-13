Ηλεία: Κατήγγειλε το σύζυγό της για απόπειρα βιασμού - «Απείλησε να με σκοτώσει»

Ο 40χρονος συνελήφθη

Ηλεία: Κατήγγειλε το σύζυγό της για απόπειρα βιασμού - «Απείλησε να με σκοτώσει»
Μια υπόθεση απόπειρας βιασμού στο πλαίσιο της οικογένειας κλήθηκε να διερευνήσει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακή Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον φερόμενο ως δράστη και να τον οδηγούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το διερευνώμενο συμβάν, που έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες σε περιοχή της νότιας Ηλείας, γνωστοποίησε στις αρχές μια 38χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε τον 40χρονο σύζυγό της ότι προσπάθησε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στο σπίτι της οικογένειας, με την καταγγέλλουσα να απευθύνεται μετά στο τοπικό Α.Τ. και τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν το πρωί της επόμενης ημέρας τον 40χρονο άνδρα. Λόγω της φύσης του αδικήματος, η προανάκριση διενεργήθηκε από το αρμόδιο γραφείο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της, μετά από μια λογομαχία που είχαν, της έσκισε τα ρούχα και αποπειράθηκε να τη βιάσει, αλλά και ότι την απείλησε να την σκοτώσει. Επίσης, το θύμα ανέφερε στην καταγγελία της ότι οι δυό τους ήρθαν σε πάλη και έπεσαν στο πάτωμα του μπάνιου, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε χτυπήματα από τον άνδρα της σε όλο της το σώμα. Παράλληλα, στην κατάθεσή της επεσήμανε ότι και στο παρελθόν είχαν σημειωθεί επεισόδια μεταξύ τους, αλλά μόνο φραστικά.

Ο 40χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και παραδέχθηκε ότι μόνο την εξύβρισε. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού σε μέλος της οικογένειας και ενδοοικογενειακή απειλή.

Την περασμένη Τρίτη απολογήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας και έπειτα αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σε δήλωσή του στην εφ. «Πατρίς», ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Κωνσταντίνος Τσογλής ανέφερε:

«Αποδείξαμε ότι ουδέποτε έλαβε χώρα απόπειρα βιασμού και δη σε βάρος μέλους της οικογένειας του εντολέα μου. Η υπερασπιστική μας γραμμή έγινε πλήρως κατανοητή τόσο από τον κ. Εισαγγελέα όσο και από την κ. Ανακρίτρια, γεγονός που αποτυπώνεται στην απόφασή τους να αφεθεί ο εντολέας μου ελεύθερος με ηπιότερους περιοριστικούς όρους. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, μετά από ενδελεχή ανακριτική διαδικασία, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ή βάσιμες ενδείξεις ενοχής του εντολέα μου. Εμπιστευόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και ζητούμε τον σεβασμό στην κρίση των αρμοδίων δικαστικών λειτουργών, υπενθυμίζοντας ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή που προστατεύει κάθε πολίτη μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του. Παράλληλα, αξίζει να υπογραμμιστεί η ανάγκη για προσεκτική και αντικειμενική διερεύνηση των γεγονότων από τις αρχές, ώστε να αποφεύγεται ο άδικος στιγματισμός ενός ανθρώπου, ιδίως όταν πρόκειται για ενδοοικογενειακές υποθέσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στη διαλεύκανσή τους. Τα υπόλοιπα θα αναπτυχθούν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, εφόσον η υπόθεση αυτή αχθεί ενώπιόν του και δεν τεθεί στο αρχείο κατόπιν απαλλακτικού βουλεύματος».

