Ναύπακτος: Χειροπέδες σε οδηγό που μετέφερε παράνομα 200 αιγοπρόβατα
Τα ζώα θανατώθηκαν
Οδηγός φορτηγού που, παρά την απαγόρευση, επιχείρησε να περάσει «απαρατήρητος» 200 αμνοερίφια από την Ηλεία και την Αχαΐα με σκοπό να τα πάει στη Θήβα, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στη Ναύπακτο.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα ζώα εξετάστηκαν από κτηνίατρο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και δεν εμφάνισαν συμπτώματα της νόσου, γεγονός που ωστόσο δεν αποκλείει το να είναι φορείς της ασθένειας και να συμβάλλουν στην περαιτέρω διασπορά της.
Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να γίνει άμεση θανάτωση και των 200 ζώων.
Έχουν εντοπιστεί και οι κτηνοτρόφοι που έδωσαν τα ζώα στο συγκεκριμένο φορτηγό.
