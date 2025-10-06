Θεσσαλία: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσιόγκας, από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας.

Η έρευνα αφορά το αν τηρήθηκαν σωστά τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αν υπάρχει πιθανότητα μολυσμένα ζώα να μπήκαν στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα.

Η εντολή για την προκαταρκτική εξέταση δόθηκε σε μια περίοδο όπου τα κρούσματα της νόσου αυξάνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχει φόβος ακόμα και για επιβολή lockdown στον κτηνοτροφικό τομέα.

