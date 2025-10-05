Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

Το σενάριο του lockdown μετά τα πολλά κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων παραμένει στο τραπέζι, όπως τονίζει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

«Το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κέλλας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Εξήγησε μάλιστα ότι πιθανό lockdown περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος». Οπως σημείωσε ο κ. Κέλλας, αν τελικά επιβληθεί lockdown, δεν θα μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών, προσθέτοντας ωστόσο ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.

Σύμφωνα με όσα είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο10ημερο θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, που έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πληρωθούν σε πρώτη φάση οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές, καθώς οι αγρότες της Θεσσαλίας τα χωράφια των οποίων επλήγησαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μηνύματα τα έλαβαν πρόσφατα κάποιοι αγρότες στη Θεσσαλία να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν. Εξήγησε ότι όταν συνέβη η θεομηνία Daniel, δόθηκαν κάποιες προκαταβολές κατά δήλωση των ίδιων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο των εξατομικευμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι σε λίγες περιπτώσεις, 2.600 επί συνόλου 38.000, οι προκαταβολές που έλαβαν ήταν μεγαλύτερες από αυτές που δικαιούνταν.

Διευκρίνισε εξάλλου ότι όποιος θέλει έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ένσταση επί του σημειώματος που έλαβε, στους κατά τόπους ΕΛΓΑ, με τα κατάλληλα αποδεικτικά. Συμπλήρωσε ότι τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα θα καταβληθούν στην ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο του 2027.

