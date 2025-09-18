Τσιάρας: Όχι στον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων – Πόσο πιθανό είναι το lockdown

Όχι στον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων, λέει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία και παρέχουν ανοσία μόνο κατά το 60%, δήλωσε ο υπουργός, τονίζοντας πως αυτό δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό για την κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή τη στιγμή.

Η ανοσία στο 60% σημαίνει πως στα 100 εμβολιασμένα ζώα, μόνο τα 60 προστατεύονται από τον ιό. Την ίδια στιγμή όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να εντοπιστεί ένα ζώο με αντισώματα ευλογιάς, όμως να μην μπορεί να διακριβωθεί εάν πρόκειται για ανοσοποιημένο ζώο ή για ζώο που νοσεί από τον ιό, με αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση να πρέπει να τεθεί σε αποκλεισμό, ενδεικτικά, όλη η παραγωγή φέτας, όπως είπε ο κ. Τσιάρας. «Άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό», επισήμανε.

Ο υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι υπήρχε μία «παρότρυνση», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να σκεφτούμε το ενδεχόμενο εμβολιασμού των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα». Η ελληνική κυβέρνηση όμως, στο πλαίσιο εξέτασης της πρότασης αυτής, έθεσε προς την Κομισιόν μια σειρά ερωτημάτων, αναφορικά με την επιστημονικότητα των εμβολίων, την αποτελεσματικότητά τους κλπ, στα οποία δεν έχει πάρει απάντηση.

«Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική μιας χώρας που εφαρμόζει για πρώτη φορά τον εμβολιασμό», τόνισε ο κύριος Τσιάρας.

Πόσο κοντά είμαστε lockdown: «Θέλουμε να το αποφύγουμε όλοι»

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο εφαρμογής lockdown στην ελληνική κτηνοτροφία, ο κύριος Τσιάρας τόνισε πως στόχος του υπουργείου είναι να το αποφύγει με κάθε κόστος, ωστόσο δεν μπορεί να το αποκλείσει ως πιθανότητα. «Θα πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, με υπευθυνότητα και ψυχραιμία», δήλωσε.

«Ήδη, περισσότεροι από 50 κτηνίατροι του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων βρίσκονται στο πεδίο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και την Αχαΐα όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα και η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί σε μερικές ημέρες», δήλωσε ο υπουργός.

«Lockdown σημαίνει ότι σταματούν όλες οι μετακινήσεις, ενώ τίθεται περιορισμοί ακόμη και σε θέματα μεταφορών ζωοτροφών», είπε ο κ. Τσιάρας, ενώ είναι άγνωστο και το πόσο ενδεχομένως θα πρέπει να διαρκέσει.

Τέλος, μιλώντας για τις αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους που έχει χρειαστεί να θανατώσουν ζώα τους, ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως οι αποζημιώσεις που δίνει η Ελλάδα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης: «Στην Ευρώπη οι αποζημιώσεις δεν ξεπερνούν τα 95 ευρώ ανά ζώο, την ώρα που στην Ελλάδα φτάνουν τα 250 ευρώ. Έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά για ζώα που θανατώθηκαν έως τον Φεβρουάριο, ενώ για τα ζώα που έχουν θανατωθεί από τον Φεβρουάριο έως σήμερα, βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας με το υπουργείο Οικονομικών για να δώσουμε τις αποζημιώσεις», είπε ο υπουργός.

Διαβάστε επίσης