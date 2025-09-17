Απόγνωση κτηνοτρόφων από την ευλογιά αιγοπροβάτων - Γιατί ετοιμάζονται για πανθεσσαλικό μπλόκο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κτηνοτρόφοι και αγρότες της Θεσσαλίας εν μέσω ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία βάζει σε κίνδυνο την αγροτική παραγωγή.

Αύριο, Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, κατεβαίνουν στους δρόμους κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι της Θεσσαλίας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Έχουν προγραμματίσει να στήσουν πανθεσσαλικό μπλόκο στον αυτοκινητοδρόμο Ε65, στην Καρδίτσα, για να δείξουν στην κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό και επείγον.

«Δεν τους νοιάζει καθόλου τι θα απογίνουμε αύριο. Καθημερινά χάνονται κοπάδια». Με αυτή τη φράση η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, Μυρτώ Λύκα περιγράφει την απόγνωση του κλάδου που πλήττεται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Μυρτώ Λύκα μιλώντας στο Newsbomb τόνισε πως «ζούμε μια πρωτοφανή κατάσταση. Το τοπικό lockdown δεν μας φοβίζει, γιατί ήδη έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για εμάς, δεν τους νοιάζει καθόλου τι θα απογίνουμε αύριο, ενώ μας λένε ότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός για στήριξη».

Η κατάσταση, όπως εξηγεί, έχει προκαλέσει μεγάλες απώλειες και καραντίνες σε πολλές περιοχές και οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα οικονομικά μέτρα, δωρεάν αντικατάσταση των χαμένων ζώων και ουσιαστικά μέτρα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της νόσου. Παράλληλα, ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις: «Σκεφτόμαστε με πόνο τους κτηνοτρόφους που έχουν άρρωστα ζώα, τα ταΐζουν γνωρίζοντας πως την επόμενη μέρα θα χρειαστεί να τα θανατώσουν. Το εμβόλιο αποτελεί λύση για την ευλογιά, όμως δεν το χρησιμοποιούν, λέγοντας πως υπάρχει κίνδυνος για την παραγωγή φέτας», λέει.

«Θέλουμε άμεση οικονομική ενίσχυση, δωρεάν αντικατάσταση των χαμένων ζώων και αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της νόσου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

