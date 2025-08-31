Η ευλογιά των προβάτων «χτύπησε» τον νικητή του Big Brother - Αποδεκατίστηκε το κοπάδι του

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος, νικητής του Big Brother, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Δεκατιανοί» το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου και μίλησε μεταξύ άλλων για το μείζον ζήτημα της ευλογιάς των προβάτων, θύμα της οποίας ήταν και το δικό του κοπάδι στο χωριό του, τη Λακκόπετρα.

Ο νικητής του Big Brother, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα από την Αχαΐα, αρχικά περιέγραψε: «Τα δικά μου πρόβατα ήταν 90. Το στενάχωρο δεν ήταν μόνο ότι θανατώθηκαν και δεν θα έχουμε εισόδημα αλλά ότι και τα είχαμε 40 χρόνια από τους γονείς μου, ήταν ψυχές, μας μεγάλωσαν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λένε ότι υπάρχει μία αποζημίωση για 180, 200 ή 250 ευρώ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εμένα οι περισσότερες προβατίνες ήταν έγκυοι, χάσαμε και το γάλα».

«Λένε ότι υπάρχει καραντίνα και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες από το Υπουργείο. Εμένα είχαν πεθάνει 5 μέρες πριν έρθει το κλιμάκιο και, όταν τα έθαψα, δεν τα πήραν ποτέ», καταγγέλλει ο νικητής του Big Brother.

«Οι ειδικοί λένε ότι το κρέας και το γάλα και το γιαούρτι μπορείς να τα φας, ακόμα κι αν το ζώο είναι άρρωστο. Εσείς, αν σας έφερνα κρέας και σας έλεγα ότι είναι από άρρωστο ζώο, θα το τρώγατε; Εγώ δεν θα το έδινα στην οικογένειά μου. […] Δεν θα ανανεώσω το κοπάδι μου, ούτε μπορείς να πουλήσεις τις τροφές. Θα πάνε όλες για κάψιμο. Το θέμα είναι τεράστιο, τα κρούσματα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό στην Αχαΐα», σημειώνει ο Χρήστος Ντεντόπουλος.