Τσιάρας: Προειδοποίηση για κίνδυνο lockdown εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ταυτόχρονα, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Newsbomb

Τσιάρας: Προειδοποίηση για κίνδυνο lockdown εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε καθεστώς επιχειρησιακής ετοιμότητας θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη χώρα, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κώστα Τσιάρα με τους Περιφερειάρχες και είχε ως αντικείμενο την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί -έπειτα από ομόφωνη απόφαση- ένα σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Μήνας ΔείγματαΚρούσματαΕκτροφές
Αυγ-24-1014
Σεπ-24604254
Οκτ-2425689106
Νοε-24305129163
Δεκ-241714863
Ιαν-252013543
Φεβ-258867
Μαρ-25751012
Απρ-25601516
Μαϊ-251945661
Ιουν-2524392116
Ιουλ-25375176233
Αυγ-25418195260

Όπως υπογραμμίστηκε στη σύσκεψη, πρόκειται για μια «έφοδο δέκα ημερών», με την επιτόπια παρουσία όλου του στελεχιακού δυναμικού του υπουργείου, με αποκλειστικό στόχο να ανακοπεί άμεσα ο κίνδυνος διάδοσης της ευλογιάς.

Περιφερειακή ενότηταΚρούσματαΕκτροφές
Αιτωλοακαρνανίας11
Αχαΐας4553
Έβρος34
Ημαθίας11
Καβάλας13
Καρδίτσας1416
Κοζάνης11
Λάρισας6294
Μαγνησίας1821
Ξάνθης1419
Πιερίας44
Ροδόπης914
Σέρρες79
Τρικάλων1520

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια ζωονόσο η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα εύκολα και συνεπώς δεν περισσεύει κανείς στη μάχη αυτή.

ΜήναςΘανατώσεις
Αυγ-242.204
Σεπ-247.202
Οκτ-2419.876
Νοε-2451.464
Δεκ-2416.886
Ιαν-2511.328
Φεβ-251.165
Μαρ-252.282
Απρ-253.070
Μαϊ-2510.652
Ιουν-2523.133
Ιουλ-2558.441
Αυγ-2555.151

Υπογράμμισε ότι επιδίωξη είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νόσου, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, διότι «διαφορετικά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με lockdown». «Το ζήτημα είναι ότι εδώ που βρισκόμαστε πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει οι Περιφέρειες, ως έχουσες την αρμοδιότητα τήρησης των μέτρων, και όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπούμε σε εντελώς διαφορετική λογική για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά. Είναι μια προσπάθεια να κάνουμε όλοι μαζί το βήμα για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο», συμπλήρωσε.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ευλογία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί μεγάλη απειλή για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Είχαμε όντως την ευκαιρία, μόλις προ ολίγου, να ολοκληρώσουμε μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή αρκετών περιφερειαρχών, θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης με αρκετούς εξ αυτών, προκειμένου να συντονίσουμε από κοινού δράσεις, οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να περιορίσουμε την ευλογιά το συντομότερο δυνατό.

Και η αλήθεια είναι -μιας και στη συζήτηση ετέθησαν όλα τα ζητήματα-ότι εντοπίσαμε εκείνα τα σημεία, τα οποία χρειάζεται να αναδείξουμε, προκειμένου το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να είναι το καλύτερο δυνατό.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, από κοινού -κυρίως στην κατεύθυνση συγκεκριμένων αξόνων: να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – και μιλάω φυσικά για τους κτηνιάτρους- ώστε το επόμενο δεκαήμερο, μέσα από την επιτόπια παρουσία τους, σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους των ΔΑΟΚ, να εντατικοποιήσουν τους επιτόπιους ελέγχους και να ενθαρρύνουν τους κτηνοτρόφους για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Κατά δεύτερο λόγο να δημιουργήσουμε σταθμούς απολύμανσης σε βασικούς οδικούς άξονες, ειδικά των Περιφερειών που πλήττονται αυτή την περίοδο από την ευλογιά.

Και κατά τρίτο λόγο, να δημιουργήσουμε μέσω της διαδικασίας της απολύμανσης, τη δυνατότητα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό με το οποίο θα μπορούν να παραδίδουν οι κτηνοτρόφοι γάλα διασφαλίζοντας τα μέτρα βιοασφάλειας.

Συζητήθηκαν και πολλά άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογιάς. Όπως επίσης και το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι με απολυμαντικά μέσα δια των Περιφερειών, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, το πλαίσιο αλλά και το επίπεδο της βιοσφάλειας, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Νομίζω, ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο και με τη συνεργασία όλων των Περιφερειαρχών, τους οποίους τους ευχαριστώ προσωπικά, και με την συνεισφορά όλων μας -εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο βήμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο που έχει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε: «Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η σημερινή συνάντηση. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, απ’ όλους τους περιφερειάρχες. Είναι οι αποφάσεις που σας είπε ο Υπουργός και νομίζω τελικά ότι είναι αυτό το μοντέλο που είχε κάποτε χρησιμοποιηθεί στην πανώλη και πέτυχε. Αυτό είναι να ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο. Γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ευλογία. Αυτό είναι ομόφωνη απόφαση όλων των Περιφερειαρχών».

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης επισήμανε: «Εμείς είμαστε από μια περιοχή που δεν έχει ευλογιά σήμερα, αλλά πρέπει να φυλάξουμε και την περιοχή μας και όσους κτηνοτρόφους θα μετακινηθούν από τα ορεινά προς τα πεδινά. Η συζήτηση που έγινε ήτανε πάρα πολύ καλή και το ότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτή την έκτακτη περίοδο που διανύουμε είναι πολύ θετικό».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Κεφαλάς είπε: Η σημερινή συνάντηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Καταλήξαμε σε ομόφωνα συμπεράσματα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι έχουμε πόλεμο άρα όλοι μαζί χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τον έκτακτο κίνδυνο της ευλογιάς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, οι Γενικοί Γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης και Αντώνης Φιλιππής, οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ,Ανατολικής Μακεδονίαςκαι Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Κεφάλας, Στερεάς Ελλάδας Κώστας Αποστολόπουλος, Ηπείρου Πρόδρομος Γαϊτανίδης, Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, Νοτίου Αιγαίου Φιλήμων Ζαννετίδης, η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Αικατερίνη Μαρίνου και Υπηρεσιακοί Παράγοντες. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Αντιπεριφερειάρχες: Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλη και Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Τσιριγώτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επένδυση σε «επιχειρήσεις επιρροής» σε ΜΜΕ και social media καλεί ο Νετανιάχου

20:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ο Λουκίνας λύτρωσε τη Νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εποχή στο Γαλλικό Ναυτικό – Η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI αναλαμβάνει καθήκοντα στον Ατλαντικό

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πρόταση 996 σελίδων με 36 κατηγορουμένους από τον εισαγγελέα Εφετών της Λάρισας

19:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός 45χρονος στις Αχαρνές - Τον εντόπισε φίλος του - Έπαιζαν παιδιά λίγο πιο πέρα

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευκρινίσεις για τα περί ίδρυσης νέου υπουργείου – «Μετά τις εκλογές», λένε κυβερνητικές πηγές

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πυρά Στάρμερ κατά Έλον Μασκ για την εμφάνισή του στην ιστορική διαδήλωση για το μεταναστευτικό

19:22LIFESTYLE

Οι 8 νέοι ήρωες του Grand Hotel – Τα μυστικά και οι εξελίξεις που θα φέρουν

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε DNA στο σημείο του εγκλήματος

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Άνοιξε η γη και κατάπιε φορτηγό – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί (βίντεο)

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δρομολόγιο τρόμου στον Πειραιά: Ο οδηγός τρόλεϊ που ξυλοκοπήθηκε περιγράφει στο Newsbomb τον εφιάλτη - «Με χτύπησε με γροθιά στον λαιμό»

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας: Προειδοποίηση για κίνδυνο lockdown εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων - «Έφοδος» δέκα ημερών

18:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Τασούλα σε Καραλή: Να εμπνέει και να διδάσκει τους νεότερους με το ήθος του

18:53LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις μεγαλειώδεις συναυλίες - «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

18:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίξτε, κάνουμε ελέγχους για ραδιενέργεια» και της «ξάφρισε» 200.000 ευρώ – Απανωτά περιστατικά απάτης

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σκληρά λόγια κατά Μαμντάνι και Χόκουλ - «Τάχα μου κομμουνιστής» ο υποψήφιος δήμαρχος των δημοκρατικών

18:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην Aktor

18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός 45χρονος στις Αχαρνές - Τον εντόπισε φίλος του - Έπαιζαν παιδιά λίγο πιο πέρα

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πρόταση 996 σελίδων με 36 κατηγορουμένους από τον εισαγγελέα Εφετών της Λάρισας

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δρομολόγιο τρόμου στον Πειραιά: Ο οδηγός τρόλεϊ που ξυλοκοπήθηκε περιγράφει στο Newsbomb τον εφιάλτη - «Με χτύπησε με γροθιά στον λαιμό»

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

17:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

17:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η αλήθεια για τον «κοριό» στο σαλόνι του τραγουδιστή - Η μήνυση στην αδερφή του

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόπη Σεμερτζίδου: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους, δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε DNA στο σημείο του εγκλήματος

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

18:30WHAT THE FACT

Μοναδική ανακάλυψη στην Πομπηία: Ανθρώπινος εγκέφαλος μετατράπηκε σε γυαλί εξαιτίας του Βεζούβιου

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι τουριστών εξοστρακίστηκε από την Βενετία επειδή συνελήφθησαν να κολυμπούν στο Μεγάλο Κανάλι

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανομβρία... διαρκείας στον ορίζοντα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ