Αδιανόητο: Πέταξαν νεκρά πρόβατα δίπλα στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της περιοχής των Τρικάλων, που χάνουν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς και ορισμένοι από αυτούς προχωρούν σε κινήσεις απελπισίας, μη γνωρίζοντας πώς ακριβώς να κινηθούν.

Στην απελπισία τους, κάποιοι πέταξαν νεκρά πρόβατα, πιθανόν μολυσμένα από ευλογιά, έξω από το χωριό Πετρόπορο του Δήμου Φαρκαδόνας, δίπλα από την στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας, όπως καταγράφει το trikalavoice.gr.