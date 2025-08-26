Αχαΐα: Διαστάσεις παίρνει η ευλογιά των αιγοπροβάτων - Εφιάλτης για τους κτηνοτρόφους

Η κατάσταση με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα επιδεινώνεται με γρήγορους ρυθμούς, προκαλώντας σοβαρά πλήγματα όχι μόνο στην κτηνοτροφία αλλά και στην τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι αποζημιώσεις που έχουν ανακοινωθεί αφορούν αποκλειστικά τα ζώα που θανατώνονται με επίσημη πιστοποίηση, χωρίς να καλύπτονται οι αδήλωτες απώλειες ούτε και οι έμμεσες ζημιές, όπως η απώλεια παραγωγής γάλακτος ή το κόστος ζωοτροφών που έχει ήδη καταβληθεί.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και έχουν θανατωθεί περίπου 1.800 ζώα, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των θανατώσεων σε 3.000–4.000 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η νόσος έχει ξεφύγει από τα όρια της Λακκόπετρας και εμφανίζεται σε νέες περιοχές, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία. Παράλληλα, εφαρμόζεται σχέδιο ενημέρωσης και πρόληψης.

Τα μολυσμένα ζώα θανατώνονται και μεταφέρονται σε ειδικές εγκαταστάσεις στην Αττική για καύση, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβάλλει αυστηρά μέτρα περιορισμού και απαγορεύσεις μετακίνησης σε εκτεταμένες ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Οι τοπικοί φορείς μιλούν για μια «ωρολογιακή βόμβα» που απειλεί την οικονομία της περιοχής. Ο επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, κάλεσε σε συνεργασία όλους τους εμπλεκόμενους, επισημαίνοντας ότι χωρίς τη συμβολή των ίδιων των κτηνοτρόφων δεν μπορεί να περιοριστεί η κρίση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Γιώργος Βεσκούκης, τόνισε στο pelop.gr ότι οι αποζημιώσεις είναι ανεπαρκείς, αφού δεν καλύπτουν ούτε την αξία του γάλακτος, ούτε το κρέας, το μαλλί ή τις ζωοτροφές, και ζήτησε άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λακκόπετρας, Γιώργος Ντεντόπουλος, σημείωσε ότι 15 από τις 22 κτηνοτροφικές μονάδες έχουν ήδη αδειάσει, με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες να αναμένονται ακόμη πιο σοβαρές. Παρά τις απολυμάνσεις, η εικόνα στην περιοχή παραμένει αποκαρδιωτική.

Συνολικά, η κρίση με την ευλογιά των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, με τις αρχές να προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση και τους κτηνοτρόφους να ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να επιβιώσουν.