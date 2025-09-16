Η χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων απειλεί τους κτηνοτρόφους – Σενάρια για «lockdown»

Τη χειρότερη έξαρση της «πανδημίας» της ευλογιάς των αιγοπροβάτων βιώνουν αυτή την περίοδο οι κτηνοτρόφοι, που μετρούν ήδη πολύ σοβαρές απώλειες, ενώ η κατάσταση φαίνεται ότι θα γίνει πολύ χειρότερη.

Ενδεικτικό της κατάστασης, ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε έκτακτα μέτρα για 10 ημέρες, ενώ είναι πιθανό και το ολικό «lockdown».

Ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, μιλώντας στο Newsbomb κάνει λόγο για τεράστιο κίνδυνο… επιβίωσης, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου. Μάλιστα, η διασπορά του ιού βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα και πλέον δεν είναι πολλά αυτά που μπορούν να γίνουν για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Χαρακτηριστικά, έχει ήδη χαθεί το 8% των πραγματικών παραγωγικών ζώων της χώρας, καθώς έχουν θανατωθεί 300.000, σε σύνολο 4,5 εκατομμυρίων. Και ο αριθμός αυτός αναμένεται δυστυχώς να αυξηθεί.

«Εμείς προειδοποιούσαμε για τον έγκαιρο περιμετρικό εμβολιασμού και πλήρη απομόνωση του Έβρου, από όταν ξέσπασαν τα πρώτα κρούσματα. Η πλήρης καραντίνα έπρεπε να γίνει από τότε. Όμως, αυτά δεν έγιναν και πλέον η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη», επισημαίνει με αγωνία.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο είναι σε καλή κατεύθυνση και θα βοηθήσουν σε κάποιον βαθμό, θεωρεί, όμως «δεν θα αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα». «Πρέπει άμεσα να εκπονηθεί ένα plan b με περιμετρικούς ή καθολικούς εμβολιασμούς -κι ας είναι δύσκολο- αλλιώς θα ξεφύγει εντελώς η κατάσταση», σημειώνει.

Το πρόβλημα, κατά τον Δημήτρη Μόσχο, ξεκίνησε λόγω του ότι τα μέτρα καθυστέρησαν ενώ ακόμα και τώρα καθυστερούν οι σφαγές των άρρωστων ζώων. Ενώ το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να θανατώνονται σε 48 ώρες, οι σφαγές μπορεί να καθυστερήσουν από μισό έως έναν μήνα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η διασπορά της ευλογιάς. Επίσης, δεν καταστρέφονται και οι ζωοτροφές που πρέπει, επίσης κατά παράβαση του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου. Επίσης, τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται κατά κάποιον τρόπο στα τυφλά και όχι στοχευμένα, καθώς «δεν υπάρχει καν ιολογική μελέτη για το πώς γίνεται η διασπορά του ιού, ώστε να ξέρουμε τι να κάνουμε και που»…

Το πρόβλημα εστιάζεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο τον Έβρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σε τέτοια έκταση – η ευλογιά υπήρχε το 1998, το 2013 και το 2023 «αλλά ακολουθήθηκαν άλλα μέτρα που έφεραν αποτέλεσμα», σημειώνει.

Όπως προειδοποιεί ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα, καθώς η πολιτεία δεν προνόησε εγκαίρως.

«Τώρα πρέπει να γίνει και συζήτηση για το πώς θα αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων», τονίζει.

Εφιαλτικό σενάριο για την Κρήτη

Εάν η ευλογιά ξεπεράσει τα όρια της ηπειρωτικής Ελλάδας και φτάσει στην Κρήτη, τότε δεν αποκλείεται το νησί -που στηρίζεται παραδοσιακά στην κτηνοτροφία του- να βρεθεί αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της ολικής καταστροφής!

Ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, κτηνοτρόφος και μέλος του ΔΣ του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, μιλώντας στο Newsbomb εξηγεί τον κίνδυνο:

«Στην Κρήτη είναι τόσο συμπαγής η κτηνοτροφία μας, που αν εμφανιστούν κρούσματα, δεν θα μείνει ούτε ένα ζώο! Αυτό διότι τα πρόβατά μας είναι ελευθέρας βοσκής, και το ένα κοπάδι σμίγει συχνά με το άλλο, αφού δεν υπάρχουν οριοθετημένες περιοχές. Έτσι, δεν έχουμε τρόπο να προφυλαχθούμε».

Η περιφέρεια, σημειώνει, λαμβάνει μέτρα και ψεκάζει όλα τα φορτηγά που αποβιβάζονται στα λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων και γίνονται συνεχείς έλεγχοι, «παρά τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες». Ωστόσο, αν μολυνθεί έστω και ένα ζώο, τότε θα υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ακόμα και για το 100% της ζωικής παραγωγής…

Τα μέτρα του υπουργείου

Μετά την σύσκεψη που έγινε υπό τον υπουργό Κώστα Τσιάρα και τους περιφερειάρχες για την έξαρση των κρουσμάτων της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, ετοιμάστηκε το σχέδιο δράσης των επόμενων 10 ημέρων που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο υπουργός δήλωσε:

«Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ευλογία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί μεγάλη απειλή για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Είχαμε όντως την ευκαιρία, μόλις προ ολίγου, να ολοκληρώσουμε μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή αρκετών περιφερειαρχών, θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης με αρκετούς εξ αυτών, προκειμένου να συντονίσουμε από κοινού δράσεις, οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να περιορίσουμε την ευλογιά το συντομότερο δυνατό. Και η αλήθεια είναι -μιας και στη συζήτηση ετέθησαν όλα τα ζητήματα- ότι εντοπίσαμε εκείνα τα σημεία, τα οποία χρειάζεται να αναδείξουμε, προκειμένου το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να είναι το καλύτερο δυνατό.

Αποφασίσαμε, λοιπόν, από κοινού -κυρίως στην κατεύθυνση συγκεκριμένων αξόνων: να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – και μιλάω φυσικά για τους κτηνιάτρους- ώστε το επόμενο δεκαήμερο, μέσα από την επιτόπια παρουσία τους, σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους των ΔΑΟΚ, να εντατικοποιήσουν τους επιτόπιους ελέγχους και να ενθαρρύνουν τους κτηνοτρόφους για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Κατά δεύτερο λόγο να δημιουργήσουμε σταθμούς απολύμανσης σε βασικούς οδικούς άξονες, ειδικά των Περιφερειών που πλήττονται αυτή την περίοδο από την ευλογιά. Και κατά τρίτο λόγο, να δημιουργήσουμε μέσω της διαδικασίας της απολύμανσης, τη δυνατότητα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό με το οποίο θα μπορούν να παραδίδουν οι κτηνοτρόφοι γάλα διασφαλίζοντας τα μέτρα βιοασφάλειας.

Συζητήθηκαν και πολλά άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογιάς. Όπως επίσης και το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι με απολυμαντικά μέσα δια των Περιφερειών, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, το πλαίσιο αλλά και το επίπεδο της βιοσφάλειας, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Νομίζω, ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο και με τη συνεργασία όλων των Περιφερειαρχών, τους οποίους τους ευχαριστώ προσωπικά, και με την συνεισφορά όλων μας -εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο βήμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο που έχει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, με τη σειρά του, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η σημερινή συνάντηση. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, απ’ όλους τους περιφερειάρχες. Είναι οι αποφάσεις που σας είπε ο Υπουργός και νομίζω τελικά ότι είναι αυτό το μοντέλο που είχε κάποτε χρησιμοποιηθεί στην πανώλη και πέτυχε. Αυτό είναι να ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο. Γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ευλογία. Αυτό είναι ομόφωνη απόφαση όλων των Περιφερειαρχών».

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης επισήμανε: «Εμείς είμαστε από μια περιοχή που δεν έχει ευλογιά σήμερα, αλλά πρέπει να φυλάξουμε και την περιοχή μας και όσους κτηνοτρόφους θα μετακινηθούν από τα ορεινά προς τα πεδινά. Η συζήτηση που έγινε ήτανε πάρα πολύ καλή και το ότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτή την έκτακτη περίοδο που διανύουμε είναι πολύ θετικό».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας Γεώργιος Κεφαλάς είπε: Η σημερινή συνάντηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Καταλήξαμε σε ομόφωνα συμπεράσματα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι έχουμε πόλεμο άρα όλοι μαζί χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τον έκτακτο κίνδυνο της ευλογιάς.

