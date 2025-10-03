Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κοζάνη

Θετικά στον ιό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων βρέθηκαν δείγματα από κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Κοζάνης, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με τις δύο μολυσμένες μονάδες να εντοπίζονται στην περιοχή της Πτελέας.

Οι αρχές επιβεβαιώνουν πως τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ενώ επιμένουν ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και δεν υπάρχει λόγος πανικού στην κοινότητα.