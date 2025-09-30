Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πέντε νέα κρούσματα στη Μαγνησία - Θανατώθηκαν τα ζώα στις μονάδες

Πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκαν πρόσφατα στη Μαγνησία, με αποτέλεσμα την άμεση θανάτωση ζώων σε πέντε μικρές μονάδες στον δήμο Αλμυρού.

Η εξέλιξη αυτή ενεργοποίησε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και εντατικούς ελέγχους για την ευλογιά στην περιοχή, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ζωονόσου.

Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Άννα Μαρία Δημητρίου, δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ότι η κατάσταση παραμένει δυναμική και απαιτεί αυξημένη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους. «Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια, ενώ οι κτηνοτρόφοι παρακολουθούν στενά την υγεία των ζώων τους, καθώς η ανησυχία τους είναι έντονη τόσο για το οικονομικό κόστος όσο και για την ψυχολογική τους κατάσταση», τόνισε.

Στη Μαγνησία έχουν ήδη εφαρμοστεί αυστηρά μέτρα που περιλαμβάνουν την απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, τακτικές απολυμάνσεις δρόμων και σημείων συγκέντρωσης ζώων, καθώς και την ταφή των νεκρών ζώων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί τρία υποχρεωτικά σημεία απολύμανσης για οχήματα, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Η αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής ανεξέλεγκτης βόσκησης των ζώων, καθώς τέτοιες πρακτικές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης. «Είναι απαραίτητο όλοι να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να συνεργαστούν ώστε να περιορίσουμε την πανδημία της νόσου», ανέφερε.

Οι κτηνοτρόφοι, πέρα από την ανησυχία για την υγεία του ζωικού τους κεφαλαίου, περιμένουν και οικονομική βοήθεια. Σύμφωνα με την Άννα Μαρία Δημητρίου, οι αποζημιώσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καθυστέρησαν, θα κυμανθούν από 4 έως 14 ευρώ ανά ζώο για ζημιές και ζωοτροφές.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, εξετάζει επιπλέον μέτρα όπως γεωχωρικά lockdown στον έλεγχο των ζώων και ενισχυμένους συνοριακούς ελέγχους, ειδικά λόγω των πολλών κρουσμάτων που καταγράφονται σε γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία. Η αντιπεριφερειάρχης κατέληξε τονίζοντας πως «το μεγάλο στοίχημα είναι να διατηρήσουμε ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία».

