Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Πιο κοντά από ποτέ σε lockdown - «Βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση»

Η ελληνική κτηνοτροφία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες σε κοπάδια και αναστάτωση στον κλάδο. Η κατάσταση έχει φέρει σε απόγνωση τους παραγωγούς και έχει προκαλέσει ανησυχίες στους καταναλωτές για πιθανές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία και στην διαθεσιμότητα προϊόντων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς, δήλωσε στο MEGA ότι η επιδημία της ευλογιάς έχει ξεφύγει, αποδίδοντας την κατάσταση σε λάθη και χαλάρωση των μέτρων. «Βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση και πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο, καθώς ήδη το ζωικό κεφάλαιο της χώρας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα», τόνισε.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, επιβεβαίωσε την εκτίναξη των κρουσμάτων και νέων εστιών ευλογιάς. Υπογράμμισε ότι η μη τήρηση της απαγόρευσης μετακίνησης ζώων και των μέτρων βιοασφάλειας ευθύνεται για την εξάπλωση της νόσου. «Η ευλογιά αποτελεί σοβαρή απειλή για την κτηνοτροφία. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δράσουμε αποφασιστικά, αλλιώς θα χρειαστεί να επιβληθεί lockdown», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, ένα lockdown θα περιλαμβάνει την πλήρη απαγόρευση της μετακίνησης τόσο των ζώων όσο και των ζωοτροφών σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο την ανακοπή της επιδημίας.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν έντονη ανησυχία και απογοήτευση. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία έχει χάσει το50% των ζώων της λόγω της ευλογιάς. «Δεν είμαστε βέβαιοι αν ένα lockdown θα αποδώσει, ενώ ήδη βιώνουμε οικονομική ασφυξία. Η κατάσταση είναι δραματική», τόνισε.

Επιπλέον, οι παραγωγοί καταγγέλλουν την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης από το αρμόδιο υπουργείο και ζητούν την άμεση εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού των ζώων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να προστατευθεί ο κλάδος.