Αναλυτική ενημέρωση Τσιάρα για πανώλη και ευλογιά αιγοπροβάτων - Τι ισχύει για αποζημιώσεις

Σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ενημέρωσε για την πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων που πλήττουν την κτηνοτροφία, με έμφαση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι του 2024 εμφανίστηκαν δύο σοβαρές ζωονόσοι: η πανώλη και η ευλογιά. Όπως τόνισε, «δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε ζωονόσο στην Ελλάδα. Από το περασμένο καλοκαίρι βρεθήκαμε σε μια παρατεταμένη περίοδο αντιμετώπισης ζωονόσων που έθεσαν σε διακινδύνευση το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Δεν έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την ευλογιά και να τη θέσουμε υπό έλεγχο, καθώς ο ιός επιβιώνει έως έξι μήνες και μεταφέρεται από τον έναν νομό στον άλλον, ακόμη και χωρίς γειτνίαση».

Αντίθετα, η πανώλη εξαλείφθηκε σχετικά γρήγορα με lockdown ενός μήνα, καθώς έχει μικρό χρόνο επώασης (20–21 ημέρες). Η ευλογιά, ωστόσο, εμφανίζει πολύ δυσκολότερη επιδημιολογική δυναμική, με αποτέλεσμα την καταγραφή κρουσμάτων ακόμη και σε μη γειτονικές περιοχές. Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η προσωρινή άρση περιορισμών το Πάσχα οδήγησε σε νέα έξαρση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν τη διασπορά. Παράλληλα, η μη επαρκής τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από κτηνοτρόφους και περιφέρειες επιβάρυνε την κατάσταση.

Μέτρα που εφαρμόστηκαν

Ο υπουργός παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν ληφθεί:

Απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων σε ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης.

Υγειονομικοί έλεγχοι και συνεχής συντονισμός με τις Περιφέρειες.

Ταφή και υγειονομική διαχείριση νεκρών ζώων.

Δημιουργία Task Force υπό τον Γενικό Γραμματέα και ανάπτυξη συστήματος γεωχωρικής παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου.

Διασυνοριακά μέτρα, με καθημερινή ενημέρωση για κρούσματα σε γειτονικές χώρες και συνεργασία με Βουλγαρία και Τουρκία.

Όπως είπε ο κ. Τσιάρας, περισσότεροι από 150 κτηνίατροι και υπάλληλοι βρέθηκαν στις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα, ενώ καλούνται να ληφθούν νέες αποφάσεις για την περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αποζημιώσεις και στήριξη κτηνοτρόφων

Σχετικά με τις αποζημιώσεις, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι αυξήθηκαν σημαντικά: από 150 ευρώ σε 250 ευρώ ανά καθαρόαιμο ζώο, με τους κτηνοτρόφους να λαμβάνουν κατά μέσο όρο 200–220 ευρώ, ποσό «μακράν υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ».

Παράλληλα:

Εγκρίθηκαν 20 εκατ. ευρώ για νέες πληρωμές αποζημιώσεων.

Οι πληρωμές για ζωοτροφές καθυστέρησαν λόγω αυξημένου αριθμού δικαιούχων, όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα τις καταβάλει άμεσα, κυμαινόμενες από 4 έως 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με την περιοχή και τον χρόνο εγκλεισμού.

«Δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στόχος είναι να αποφύγουμε ένα νέο lockdown, που έχει σοβαρές συνέπειες για όλους. Χρειάζεται προσπάθεια από όλους ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου», σημείωσε ο κ. Τσιάρας.

Το ζήτημα του εμβολιασμού

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ο οποίος έθεσε το ενδεχόμενο εμβολιασμού. «Το βασικό ερώτημα είναι αν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση: πόσες δόσεις χρειάζονται, πόσο διαρκεί η ανοσία, πώς μετρώνται τα αντισώματα, πώς διακρίνεται ένα εμβολιασμένο από ένα μη εμβολιασμένο ζώο; Επίσης, αν θα επηρεαστούν οι εξαγωγές φέτας. Απαντήσεις δεν έχουμε ακόμη λάβει», είπε.

Όπως πρόσθεσε, στην Ευρώπη υπάρχει έντονη συζήτηση για το θέμα, καθώς το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί πουθενά και η Ελλάδα θα ήταν η πρώτη χώρα που θα το δοκίμαζε.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς είναι δυναμικό φαινόμενο που απαιτεί συνεχή προσαρμογή μέτρων και συνεργασία όλων. «Η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας δεν είναι μόνο ευθύνη του κράτους, αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων. Στόχος είναι να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα», τόνισε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Δημήτριος Μπαλούκας, Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Δημήτριος Μόσχος, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ο Χρήστος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, η Μαρία Γιαννιού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, Διευθύντρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Ιωάννης Βιτάλης, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού Φέτας, ο Παύλος Σατολιάς και ο Γεώργιος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΔΣ και μέλος του ΔΣ, αντίστοιχα, της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο Ιωάννης Φασουλάς, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος και του Τομέα της Κτηνοτροφίας, η Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος της ΔΕ του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και ο Σπυρίδων Κρήτας, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.