Γρεβενά: Κρούσματα ευλογιάς και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα

Στα Γρεβενά, οι κτηνοτρόφοι αναμένουν την τελική απόφαση για τη θανάτωση περίπου επτακοσίων προβάτων, καθώς κρούσματα ευλογιάς έχουν εντοπιστεί και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην Πτελέα.

Η διαδικασία της θανάτωσης, που αφορά κυρίως πρόβατα και έναν μικρό αριθμό κατσικιών, αναμένεται να καθυστερήσει, τόσο λόγω των απαραίτητων γραφειοκρατικών ενεργειών όσο και εξαιτίας των ασταθών καιρικών συνθηκών. Η εκσκαφή τάφρου για την ταφή των ζώων είναι απαραίτητη, ωστόσο οι συνεχείς βροχοπτώσεις καθιστούν το έργο ιδιαίτερα δύσκολο.

Στα Φάρσαλα, οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε ένα ενδεχόμενο lockdown και ζητούν να βρεθεί εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπως ο εμβολιασμός ή οποιαδήποτε άλλη αποτελεσματική μέθοδος που θα τους επιτρέψει να διασώσουν τα κοπάδια τους. Όπως επισημαίνουν, ένα τέτοιο μέτρο θα σήμαινε την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς θα προκαλούσε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη διάθεση του γάλακτος αφού δεν θα επιτρέπεται να απορριφθεί στο περιβάλλον λόγω πιθανής ρύπανσης και προστίμων, ενώ η μη άμελξη των ζώων θα οδηγούσε σε μαστίτιδες όσο και στη μεταφορά των ζωοτροφών.

Κρίσιμη κυβερνητική σύσκεψη – Αναμένονται ανακοινώσεις

«Το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει αύριο», ανέφερε την Κυριακή (05/10) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Ακόμη, εξήγησε ότι πιθανό lockdown περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος» και προσέθεσε ότι αν τελικά εφαρμοστεί, η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών.

Οι απώλειες από την ευλογιά είναι τεράστιες τόσο για τους κτηνοτρόφους, όσο και για την εθνική οικονομία, καθώς, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κάθε ζώο που χάνεται, μεταφράζεται σε απώλεια άνω των 1.500 ευρώ για την εθνική οικονομία, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται οι συνέπειες στη μεταποίηση, τις ζωοτροφές, αλλά και τις τοπικές οικονομίες.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης τόσο για τα θανατωμένα ζώα, όσο και τις ζωοτροφές. Οι αποζημιώσεις για τα ζώα που χάθηκαν (καθαρόαιμα) αυξήθηκαν από τα 150 ευρώ στα 250 ευρώ ανά παραγωγικό ζώο, που είναι πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (90 ευρώ).

Για τις ζωοτροφές, οι αποζημιώσεις κυμαίνονται από 4 ευρώ έως 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με την περιοχή και τον χρόνο εγκλεισμού, ενώ, τις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.

