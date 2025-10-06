Ευλογιά των προβάτων: Κρίσιμη κυβερνητική σύσκεψη – Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown

Με την ευλογιά των αιγοπροβάτων να εξαπλώνεται σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, οδηγώντας σε θανάτωση περισσότερα από 300.000 ζώα και το ενδεχόμενο lockdown να παραμένει ακόμη ανοιχτό, η κτηνοτροφία βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή, με εκπροσώπους του κλάδου να «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» για εγκατάλειψη της δραστηριότητας και κατ’ επέκταση, ραγδαία μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Τον Σεπτέμβριο, κατεγράφησαν 318 νέα κρούσματα από 195 τον Αύγουστο, 176 τον Ιούλιο και 92 τον Ιούνιο, ενώ, από την 20ή Αυγούστου 2024 ο αριθμός τους «άγγιξε» τα 1.221.

Ο συνολικός αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί, ανέρχεται στις 320.000, όταν τον Αύγουστο ήταν στις 262.854.

Κρίσιμη κυβερνητική σύσκεψη – Αναμένονται ανακοινώσεις

«Το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει αύριο», ανέφερε την Κυριακή (05/10) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας.

Ακόμη, εξήγησε ότι πιθανό lockdown περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος» και προσέθεσε ότι αν τελικά εφαρμοστεί, η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών.

Οι απώλειες από την ευλογιά είναι τεράστιες τόσο για τους κτηνοτρόφους, όσο και για την εθνική οικονομία, καθώς, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κάθε ζώο που χάνεται, μεταφράζεται σε απώλεια άνω των 1.500 ευρώ για την εθνική οικονομία, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται οι συνέπειες στη μεταποίηση, τις ζωοτροφές, αλλά και τις τοπικές οικονομίες.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης τόσο για τα θανατωμένα ζώα, όσο και τις ζωοτροφές. Οι αποζημιώσεις για τα ζώα που χάθηκαν (καθαρόαιμα) αυξήθηκαν από τα 150 ευρώ στα 250 ευρώ ανά παραγωγικό ζώο, που είναι πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (90 ευρώ).

Για τις ζωοτροφές, οι αποζημιώσεις κυμαίνονται από 4 ευρώ έως 14 ευρώ ανά ζώο, ανάλογα με την περιοχή και τον χρόνο εγκλεισμού, ενώ, τις επόμενες μέρες και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.

Διαβάστε επίσης