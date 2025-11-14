Σοκ στην Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε ελιά - Ο αδελφός του είχε «φύγει» με παρόμοιο τρόπο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Κρεστένων στην Ηλεία, ο θάνατος ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, κρεμασμένος σε ελιά, το πρωί της Τετάρτης (12/11) σε αγροτική τοποθεσία, κοντά σε ελαιοτριβείο μεταξύ Καλλίκωμου και Κρεστένων.

Τον άτυχο άνδρα βρήκαν περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Ο 70χρονος Β.Δ., γνωστός στην περιοχή, ήταν οικογενειάρχης, με σύζυγο και δύο παιδιά, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς».

Το τραγικό περιστατικό έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα στη μικρή κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου 20 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του και ο αδελφός του, με παρόμοιο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, είχε δώσει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

