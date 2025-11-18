Ηλεία: Πήγε να ληστέψει καφετέρια με κατσαβίδι και… πετσέτα στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

Πήγε να ληστέψει την καφετέρια με πετσέτα στο κεφάλι για να μην προδοθεί και τελικά τού έπεσε την ώρα που επιχείρησε να διαφύγει.

Σουρεάλ ληστεία σημειώθηκε σε καφέ στην Εθνική Οδό Πύργου – Πατρών, στη Μαραθιά Ηλείας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τον δράστη να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των στοιχείων του και λίγο αργότερα τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στα Σαβάλια. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 ευρώ, ενώ, διερευνάται αν συνδέεται με άλλες παρόμοιες πράξεις.

Το βίντεο που δημοσίευσε το patrisnews.com, δείχνει τον δράστη να μένει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένος. Αντί να τραπεί σε φυγή, σκύβει, παίρνει την πετσέτα, την επανατοποθετεί στο κεφάλι του και αποχωρεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλείας, στην παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω της ποινικής διαδικασίας.

