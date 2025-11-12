Θεσσαλονίκη: 17χρονη επιτέθηκε σε οδηγό ταξί για να τον ληστέψει
Η 17χρονη μαζί με ακόμη ένα άτομο επιτέθηκαν στον οδηγό ταξί και κατάφεραν να του αφαιρέσουν 200 ευρώ, 2 κινητά αλλά και το κλειδί του αυτοκινήτου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθη μια 17χρονη χθες τα ξημερώματα μετά από επίθεση σε οδηγό ταξί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 17χρονη ημεδαπή, η οποία χθες (11-11-2025) τα ξημερώματα εισήλθε με έτερο άτομο σε ΤΑΞΙ στο κέντρο της πόλης και κατά την άφιξή τους στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, επιτέθηκαν στον οδηγό τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
08:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT