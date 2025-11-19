Ηλεία: Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν (ξανά) την πρώην λίμνη Αγουλινίτσας - Βίντεο

Ακόμα μια μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων

Newsbomb

Ηλεία: Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν (ξανά) την πρώην λίμνη Αγουλινίτσας - Βίντεο
Patrisnews
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ισχυρή κακοκαιρία και κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν πρόσφατα την Ηλεία, είχε ως αποτέλεσμα το πλημμύρισμα των καλλιεργημένων εκτάσεων, αφού όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι παραγωγοί, λόγω προβλήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο, τα νερά δημιούργησαν μια απέραντη λίμνη.

Οι εικόνες από τις συγκεκριμένες εκτάσεις δείχνουν ακόμα μια μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα έγινε λόγος και για ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, μιας και τα λιμνάζοντα νερά που έχουν δημιουργηθεί είναι βασική εστία αναπαραγωγής για τα κουνούπια, τα οποία μολύνουν ανθρώπους και ζώα.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς», ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Επιταλίου Παναγιώτης Πατσολιάς εξέφρασε την απογοήτευσή του, κάνοντας λόγο για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, που πλήττει οικονομικά τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν «εγκαταλειφθεί πλήρως».

proedros-epitaliou.jpg

Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Επιταλίου, Παναγιώτης Πατσολιάς.

Patrisnews

Όπως δήλωσε ο κ. Πατσολιάς, «με την πρώτη κακοκαιρία γίναμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Οι αντλίες του κεντρικού αντλιοστασίου δε δουλεύουν και τα νερά γύρισαν πίσω και μπήκαν μέσα στα χωράφια. Καλλιέργειες με βαμβάκι, καλαμπόκι, τριφύλλια, φυστίκια, καταστράφηκαν όλα. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα με τα κουνούπια, που έρχονται στα λιμνάζοντα νερά, εκκολάπτονται και τσιμπούν τα πρόβατα και τους ανθρώπους. Είχαμε και κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου στην κοινότητα». Τέλος, ο πρόεδρος του Επιταλίου σημείωσε ότι οι αρμόδιοι πρέπει να δώσουν λύση το πρόβλημα και να φτιάξουν τις κεντρικές αντλίες.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Κότττας, αγρότης στην περιοχή της πρώην λίμνης της Αγουλινίτσας, τόνισε πως «η εικόνα μιλάει από μόνη της και ισούται με χίλιες λέξεις. Είμαστε στο έλεος των καιρικών συνθηκών και δεν υπάρχει μέριμνα από κανέναν. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και τραγική. Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος είναι ο θεμέλιος λίθος της τοπικής μας οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας εξαλείφεται. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με νύχια και με δόντια και μας έχουν εγκαταλείψει γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με αυτή την κατάσταση, να πάρουν αποφάσεις και να μην ξαναδούμε αυτά τα χάλια. Έχουμε απελπιστεί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι αγρότες της Ηλείας: Κινητοποιήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, ζωονόσους και τιμές προϊόντων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αγοράστε noodles για μια εβδομάδα» Ποια χώρα φοβάται Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και τι λέει στους πολίτες της για apps και κινητά Made in China

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν (ξανά) την πρώην λίμνη Αγουλινίτσας - Βίντεο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητικά στοιχεία του Πενταγώνου: Αυξητική τάση στα ατυχήματα στρατιωτικών αεροσκαφών

18:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ανάσα» για τους οδηγούς στη Αθηνών-Κορίνθου - Διαπλάτυνση στον δρόμο Χαϊδαρίου-Σκαραμαγκά

18:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Στη φυλακή οι 9 κατηγορούμενοι

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Θεσπρωτία - Έπεσαν 6.500 κεραυνοί στη δυτική Ελλάδα

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου στη Συρία μετά την αποτυχία των συνομιλιών με Αλ Σάρα - Επισκέφθηκε προκεχωρημένη θέση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά - Βίντεο

17:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου (22-23/11) με Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό!

17:41ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αλλάζει όψη: €2.500.000 για ενεργειακή αναβάθμιση

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδαραβικό δείπνο στον Λευκό Οίκο: Η εκθαμβωτική Μελάνια, η επιστροφή Μασκ και ο Ρονάλντο - Φωτογραφικά στιγμιότυπα

17:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λοβέρδος στη δίκη Novartis: «Έπρεπε να βρεθούν άνθρωποι να καταθέσουν και κατηγορίες για να προχωρήσουν»

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος, ο Διαμαντής είναι ανεκτίμητος, εμπνευστής και στρατηγός σε πολλές μάχες και νίκες

17:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Χρηματικές κυρώσεις σε τέσσερα υπουργεία για την εκκρεμότητα των αποφοίτων ΤΕΙ

17:24ΚΟΣΜΟΣ

H Πολωνία στο «κόκκινο»: Κατεβάζει 10.000 στρατιώτες στους δρόμους για την προστασία των υποδομών μετά το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

17:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Δημιουργούμε σχολεία σύγχρονα, βιώσιμα και ανοιχτά στη γνώση

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε PowerTech ηγέτη της ΝΑ Ευρώπης, χωρίς ανάγκη ΑΜΚ

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος, ο Διαμαντής είναι ανεκτίμητος, εμπνευστής και στρατηγός σε πολλές μάχες και νίκες

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή του ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από τον 29χρονο

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Θεσπρωτία - Έπεσαν 6.500 κεραυνοί στη δυτική Ελλάδα

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ