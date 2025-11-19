Ηλεία: Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν (ξανά) την πρώην λίμνη Αγουλινίτσας - Βίντεο

Η ισχυρή κακοκαιρία και κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν πρόσφατα την Ηλεία, είχε ως αποτέλεσμα το πλημμύρισμα των καλλιεργημένων εκτάσεων, αφού όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι παραγωγοί, λόγω προβλήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο, τα νερά δημιούργησαν μια απέραντη λίμνη.

Οι εικόνες από τις συγκεκριμένες εκτάσεις δείχνουν ακόμα μια μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα έγινε λόγος και για ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, μιας και τα λιμνάζοντα νερά που έχουν δημιουργηθεί είναι βασική εστία αναπαραγωγής για τα κουνούπια, τα οποία μολύνουν ανθρώπους και ζώα.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς», ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Επιταλίου Παναγιώτης Πατσολιάς εξέφρασε την απογοήτευσή του, κάνοντας λόγο για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, που πλήττει οικονομικά τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν «εγκαταλειφθεί πλήρως».

Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Επιταλίου, Παναγιώτης Πατσολιάς. Patrisnews

Όπως δήλωσε ο κ. Πατσολιάς, «με την πρώτη κακοκαιρία γίναμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Οι αντλίες του κεντρικού αντλιοστασίου δε δουλεύουν και τα νερά γύρισαν πίσω και μπήκαν μέσα στα χωράφια. Καλλιέργειες με βαμβάκι, καλαμπόκι, τριφύλλια, φυστίκια, καταστράφηκαν όλα. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα με τα κουνούπια, που έρχονται στα λιμνάζοντα νερά, εκκολάπτονται και τσιμπούν τα πρόβατα και τους ανθρώπους. Είχαμε και κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου στην κοινότητα». Τέλος, ο πρόεδρος του Επιταλίου σημείωσε ότι οι αρμόδιοι πρέπει να δώσουν λύση το πρόβλημα και να φτιάξουν τις κεντρικές αντλίες.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Κότττας, αγρότης στην περιοχή της πρώην λίμνης της Αγουλινίτσας, τόνισε πως «η εικόνα μιλάει από μόνη της και ισούται με χίλιες λέξεις. Είμαστε στο έλεος των καιρικών συνθηκών και δεν υπάρχει μέριμνα από κανέναν. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και τραγική. Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος είναι ο θεμέλιος λίθος της τοπικής μας οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας εξαλείφεται. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με νύχια και με δόντια και μας έχουν εγκαταλείψει γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με αυτή την κατάσταση, να πάρουν αποφάσεις και να μην ξαναδούμε αυτά τα χάλια. Έχουμε απελπιστεί».

