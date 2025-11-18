Αγρότες: Πυρετός συσκέψεων για ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο

Οι αγρότες της Θεσσαλίας βρίσκονται ένα βήμα πριν στήσουν τα μπλόκα, προαναγγέλλοντας ότι φέτος θα βγουν στους δρόμους νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.

Η τελική απόφαση για το πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα ανά την Ελλάδα αναμένεται να «κλειδώσει» στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, οι αγρότες στα Φάρσαλα συζητούν για τη συγκρότηση ενός ενιαίου πανθεσσαλικού μπλόκου.

Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε άλλες περιοχές. Στην Κοζάνη, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ το αγροτικό ζήτημα συζητείται παράλληλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου συμμετέχουν οι αγρότες, θέτοντας τα αιτήματά τους.

