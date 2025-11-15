Ευρεία σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρετός στην κυβέρνηση για να πληρωθούν οι αγρότες - Τι αποφάσισαν

Εργαζόμαστε συστηματικά για να πληρωθούν έγκαιρα και να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης - Θα στηρίξουμε τους αγρότες για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες, υπογραμμίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Κώστας Τσιτούνας

Ευρεία σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρετός στην κυβέρνηση για να πληρωθούν οι αγρότες - Τι αποφάσισαν
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης (2Α) και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας συνομιλούν με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθήνα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025. Σύσκεψη με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού. Κεντρικό θέμα της συζήτησης είναι αν θα μπορέσουν να πληρωθούν τέλη Νοεμβρίου τη βασική ενίσχυση οι αγρότες. Πυρετωδώς δουλεύουν στελέχη τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου μέχρι τέλος του μήνα να πληρώσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης το 70%, όπως γίνεται κάθε χρόνο, το οποίο ποσό ανέρχεται στα 600 περίπου, εκατομμύρια ευρώ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, επισκέφτηκε σήμερα τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη για το θέμα της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αργυρώ Ζέρβα, Αντώνης Φιλιππής, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτή την ώρα είμαστε ανάμεσα στην εύλογη πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει να δημιουργηθεί ένα σύστημα απολύτως διαφανές, με ένα υβριδικό τρόπο το 2025 και με ένα οριστικό τρόπο το 2026, και από την άλλη πλευρά την πίεση των αγροτών, που επίσης εύλογα θέλουν να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν» τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Επισήμανε ότι η υποβολή των δηλώσεων έληξε φέτος στις 20 Οκτωβρίου και διαβεβαίωσε:

«Εργαζόμαστε από τότε και μετά, για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων, που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να μην υπάρξουν νέα πρόστιμα για τη χώρα».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγώρισε ότι αυτή η άσκηση δεν είναι εύκολη, αλλά εργαζόμαστε συστηματικά κάθε μέρα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και επισήμανε: «Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση με αρκετές δυσκολίες και πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό η κατεύθυνση προς τα στελέχη της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να βάλουν τα δυνατά τους. Ειδικά σε αυτή τη φάση που πλησιάζουμε την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, να εργάζονται αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας και να επιβραβευτούν από το καινούργιο σύστημα οι έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η σύσκεψη αφορούσε όλα τα ζητήματα που έχουν ως κυρίαρχο στόχο τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Νομίζω όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη λεγόμενη νέα εποχή, που θα μπορεί να ολοκληρώνει κάθε διαδικασία με διαφάνεια και δικαιοσύνη, είναι μια πραγματικά δύσκολη προσπάθεια. Και η σκέψη, ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος, είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που θέλουν προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι μία περίοδος που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ότι μέσα από την ενσωμάτωση των ελέγχων, που είναι απαραίτητοι προκειμένου να γίνουν πληρωμές και τις όποιες καθυστερήσεις, θα μας δοθεί η δυνατότητα, την επόμενη μέρα, να μιλάμε για ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη» σημείωσε.

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε τη διπλή στόχευση της κυβέρνησης: πρώτον, η έγκαιρη πληρωμή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες και δεύτερον, η διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στη διαδικασία, προστατεύοντας έτσι τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.

