ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο 40ός κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις
Οι Aρχές προχωρούν στην αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον 40ό κατηγορούμενο να οδηγείται στη φυλακή, ενώ 14 άτομα παραμένουν ήδη προσωρινά κρατούμενα
Ένας ακόμη εμπλεκόμενος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγείται στη φυλακή, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αναπτύξει συστηματική δράση στον χώρο των αγροτικών ενισχύσεων.
Πρόκειται για τον 40ό κατά σειρά κατηγορούμενο, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος που εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ανακριτή όσο και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Ο συγκεκριμένος άνδρας θεωρείται ότι διατηρούσε καίριο ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης και χθες κλήθηκε να απολογηθεί για τις επιδοτήσεις που φέρεται να εισέπραξε χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μέχρι στιγμής 14 άτομα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενα.