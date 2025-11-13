Ανδρουλάκης: «Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει με μνημόνιο λόγω της ανικανότητας της Νέας Δημοκρατίας»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για «διάλυση του αγροτικού τομέα» και «πρωτοφανή ανικανότητα και διαφθορά».

«Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει να μπει σε μνημόνιο, που μακροπρόθεσμα θα βλάψει τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου αλλά και της εθνικής οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «το μνημόνιο αυτό είναι προϊόν της ανικανότητας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας της σημερινής κυβέρνησης».

Ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στη συζήτηση για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, λέγοντας πως «ο αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία απέναντι στο κύμα ακρίβειας στο κόστος παραγωγής», ενώ «οι τιμές των λιπασμάτων εκτοξεύτηκαν κατά 72,3%, οι δαπάνες για κτηνιατρικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 55% και οι ζωοτροφές σημείωσαν άνοδο σχεδόν 40%».

Παράλληλα, στηλίτευσε την αποδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών, σημειώνοντας πως «οι ζωονόσοι εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα γιατί δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί», ενώ υπενθύμισε ότι «στο παρελθόν σταματούσαν στον Έβρο και τη Ροδόπη».

Κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σκάνδαλα διαφθοράς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκτενώς στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «γαλάζια συμμορία που έκλεβε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών». «Πότε ξανά υπήρχε εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έκλεβε τις επιδοτήσεις και τις έκανε μαύρο χρήμα;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «οι διαδικασίες του κοινοβουλίου ευτελίστηκαν για να προστατευθούν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτικό τομέα

Αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «κοροϊδεύει συστηματικά τους αγρότες», ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη «Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης», που βασίζεται σε τέσσερις άξονες.

1. Συμπίεση του κόστους παραγωγής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει:

Ανώτατη τιμή (πλαφόν) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα καθώς και σπόρους.

Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία.

Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών με πρόσβαση σε ενεργειακές κοινότητες και επιδοτήσεις για εγκατάσταση ΑΠΕ.

«Η άνθιση ενεργειακών κοινοτήτων σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, νησιά και ορεινές περιοχές σημαίνει δίκαιη πράσινη μετάβαση», υπογράμμισε, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «δίνει τις ΑΠΕ στους ολιγάρχες».

2. Προστασία αγροτικής γης

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «καμία κατάσχεση δεν θα υπάρξει για όσους δοκιμάστηκαν από τις αλλεπάλληλες κρίσεις», ενώ το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο χαρακτήρα των ενισχύσεων.

Πλαίσιο κινήτρων για να αποκτήσουν ευκολότερα αγροτική γη οι νέοι αγρότες.

«Γη για τους νέους αγρότες», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ επί κυβέρνησης Παπανδρέου.

3. Προοπτικές και εκπαίδευση νέων αγροτών

Το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει την αναβάθμιση της αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης από τα ΕΠΑΣ μέχρι τα Πανεπιστήμια, καθώς και τη δημιουργία κόμβων αγροτικής καινοτομίας στην περιφέρεια.

«Εκεί που η Νέα Δημοκρατία αφήνει χωριά-φαντάσματα, να χτίσουμε συστάδες έρευνας και ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως το ΠΑΣΟΚ θα προωθήσει «προγράμματα δια βίου μάθησης και ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

4. Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και τεχνολογία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού γραφείου στήριξης του αγρότη σε κάθε δήμο, καθώς και εθνικού διαλόγου με την επιστημονική κοινότητα για την προσαρμογή των καλλιεργειών στις νέες κλιματικές συνθήκες.

«Ήρθε η ώρα, κ. Τσιάρα, να τελειώνουμε με τις ελληνοποιήσεις και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα», δήλωσε με έμφαση.

«Η ύπαιθρος αδειάζει – οι αγρότες λιγοστεύουν»

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στη δραματική εικόνα της ελληνικής περιφέρειας: «Προχθές στο Σουφλί, μου έλεγαν άνθρωποι με ζωγραφισμένη την αγωνία στα μάτια τους: "λιγοστεύουμε, χανόμαστε, αδειάζουν χωριά, αδειάζουν κωμοπόλεις, ενώ απέναντι τα φώτα πολλαπλασιάζονται"».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «καταρρέει το ΕΣΥ, τα δημόσια σχολεία και τώρα τους παίρνει και τα ΕΛΤΑ», κάνοντας λόγο για «δεκάδες εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις χωρίς παραδοτέο».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Τα διλήμματα είναι απλά: ή με εσάς που καταστρέφετε την ύπαιθρο ή με εμάς που σχεδιάζουμε ένα σχέδιο ελπίδας και προοπτικής για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε εθνικό καθήκον να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους για να μην ερημώσει η ύπαιθρος».

Σκληρές αιχμές κατά Φλωρίδη

Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα γεγονότα στα Βορίζια και στις εξαγγελίες της κυβέρνησης περί αυστηροποίησης του πλαισίου για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία.

Μάλιστα άφησε σκληρές αιχμές κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, προσωπικά, αποκαλώντας τον «αρχηγό των γενίτσαρων». Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Κλείνοντας δεν μπορώ να μην σχολιάσω τον γκεμπελισμό της Νέας Δημοκρατίας. Τον γκεμπελισμό του κ. Μαρινάκη, αλλά και του αρχηγού του τάγματος των γενίτσαρων της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Φλωρίδη».

«Πότε είπα ή πότε είπαμε ότι υπάρχουν «δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες»; Πού και πότε; Μετέφερα στον δημόσιο λόγο την αγωνία της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου και της Κρήτης. Πού τι είπε τη Δευτέρα σε μια μεγάλη διακομματική σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς, δικηγόρους, τοπικές αρχές, αστυνομία; Εμφανίζετε ως βεντέτες τις ζώνες ανομίας και τη σύγκρουση εγκληματικών οργανώσεων. Γιατί το κάνετε αυτό; Για να βγάλετε τις ευθύνες από πάνω σας. Κοροϊδεύετε τον λαό της Κρήτης. Ανακοινώνει ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι θα απαγορεύσει τα πιστολίδια και την κατοχή όπλων σε γάμους, ενώ από το 2011 με νόμο αυτού του κόμματος είναι κακούργημα. Είναι αυτό ανοησίες ή δεν είναι, κ. Τσιάρα;», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέληξε:

«Έχουμε αξιακή, ηθική και πολιτική διαφορά. Απέναντι στους γκεμπελίσκους υπάρχει λογική, ορθός λόγος και πρόοδος, που θέλει ασφάλεια για όλους τους Έλληνες χωρίς ζώνες ανομίας είτε στην Κρήτη είτε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας».

Διαβάστε επίσης