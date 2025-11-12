Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές» - Τι είπε για την οπλοκατοχή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του έκανε λόγο για μια πορεία μη αναστρέψιμη για τη ΝΔ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ επειδή έχει και πρόγραμμα και υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη ΝΔ, νομίζω στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές.

Επειδή γυρίζω στην κοινωνία, το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση. Πήρε δυο φορές την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και αυτή η εμπιστοσύνη έχει διαψευστεί. Αντί να βελτιώνεται η ζωή των πολιτών, ζούνε μια πολύ μεγάλη ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος αποσαθρώνεται και οι άνθρωποι ζουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα».

Για τα εθνικά ανέφερε ότι «φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει. Η παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ αποδεικνύει πως η Τουρκία δεν αλλάζει στρατηγική. Αυτό που λέω, λοιπόν, είναι να συζητάμε χωρίς αυταπάτες. Δυστυχώς, η ΝΔ χειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους πολύ σοβαρά θέματα», ανέφερε. «Όταν λες ότι έχουμε ήρεμα νερά και η Τουρκία παρεμποδίζει την πόντιση του καλωδίου, τότε μάλλον κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό».

Χαρακτήρισε μάλιστα «πρωτοφανή» τη διένεξη Ελλάδας-Κύπρου για το θέμα του καλωδίου.

Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αγροτών, χωρίς τους οποίους «θα καταστραφεί η ύπαιθρος».

«Στρατηγικός σύμμαχος της κυβέρνησης είναι οι ολιγάρχες, ο ενεργειακός χώρος δόθηκε κατά προτεραιότητα σε αυτούς και όχι στους παραγωγούς. Οι πελάτες είναι σε ομηρεία αυξημένων τιμών, ενώ κάποιοι άλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση, αυτό είναι μπίζνα. Η κυβέρνηση κάνει business με τους μεγάλους ενεργειακούς παίκτες. Για μένα ο τρόπος διανομής του ενεργειακού χώρου και ο τρόπος που δόθηκαν κατά προτεραιότητα οι όροι σύνδεσης, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε: «Πώς να μην αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι όταν είδαν μια γαλάζια συμμορία να κατακλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες Βορίδη-Αυγενάκη και γενικών γραμματέων. Στο τέλος ήρθε η δικογραφία στην Ελλάδα και ο πρωθυπουργός μάς λέει το καλοκαίρι πως δεν επιτρέπει ν διερευνηθούν οι ευθύνες από τη Δικαιοσύνη ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Όταν βλέπουν όλα αυτά, πώς να μην αντιδράσουν;»

«Ο Τσίπρας είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ»

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σχολίασε και την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας λέει πως θα παρουσιάσει βιβλίο. Δικαίωμα έχει όποιος έχει κυβερνήσει να γράψει ό,τι βιβλίο θέλει. Η ιστορία είναι νωπή, τη ζήσαμε, τη βίωσε ο ελληνικός λαός και ξέρει ότι κυβερνούσε 5 χρόνια με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ξέρουμε ποιος είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ. Όταν μια κοινωνία βλέπει τόση διαφθορά και ξαφνικά η ΝΔ έγινε κυρίαρχος πόλος.

Σίγουρα πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο δυνατό τον αγώνα μας, σίγουρα πρέπει να φτάσει το μήνυμά μας πιο κοντά στην κοινωνία. Ο κόσμος έχει απηυδήσει και έχει απογοητευτεί. Δεν είμαστε όμως όλοι το ίδιο, δεν εξαπάτησα τον ελληνικό λαό. Θα πάμε σε εκλογές, εκεί θα κριθούμε όλοι μας και το μήνυμα είναι απλό: ή θα έχει ο λαός μια από τα ίδια ή κάτι άλλο διαφορετικό. Νομίζω έχω υψηλό δείκτη αξιοπιστίας με το πρόγραμμά μας».

«Δεν υπάρχει βούληση» για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε αναλυτικά στην πρωτοβουλία του για την οπλοχρησία στην Κρήτη και τις παρεμβάσεις και συνέργειες σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.

«Έχουμε μπερδέψει τα ‘’εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει ‘’έγκλημα τιμής’’. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%. Πάμε τώρα στο θέμα για την εγκληματικότητα γενικότερα που υπάρχει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

Έρχεται ο υπουργός και ανακοινώνει: ‘’θα απαγορεύσουμε να χρησιμοποιούν πιστόλια στους γάμους και στα πανηγύρια’’. Και δεν ήξερε ότι από το 2011 υπάρχει νόμος που καθιστά κακούργημα την οπλοκατοχή και την οπλοφορία σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις. Δηλαδή, εδώ την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας, την βαφτίζουμε ‘’νομοθετικό κενό’’; Δεν υπάρχει νομοθετικό κενό. Δεν υπάρχει βούληση. Θα σας πω για τι μιλήσαμε στη σύσκεψη που κάναμε στο Ηράκλειο και ανταποκρίθηκαν ο Περιφερειάρχης, δήμαρχοι, αστυνομία, δικηγορικοί σύλλογοι, κοινωνία των πολιτών.

Δεν μπορεί το αστυνομικό τμήμα Φαιστού να είναι υποστελεχωμένο. Δεν γίνεται η αστυνομική διεύθυνση Μεσαράς, -ενώ μάλιστα υπάρχει ΠΔ για τη σύστασή της από το 2022 και έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις-, να μην έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Επί της ουσίας σε αυτή την περιοχή βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα για θέματα επίλυσης συγκρούσεων. Και να στηρίξουμε και τη γυναίκα.

Η γυναίκα στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να στηρίξουμε τον ρόλο της με γυναικείους συνεταιρισμούς, με προγράμματα επιμόρφωσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχει ένα κράτος και την ασφάλεια και την παιδεία».

