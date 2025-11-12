Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στο ΣΥΡΙΖΑ

Η κατάθεση του φραπέ και η μίζα

Έρχεται λοιπόν η κατάθεση του περίφημου «φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε ότι ο αγρότης Γιώργος Ξυλούρης -ο αποκαλούμενος «φραπές»- μόνο την περίοδο 2021-2023 αύξησε την περιουσία του κατά περίπου 2,5 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος από τα ποσά αυτά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ο «φραπές» αρνείται τις κατηγορίες και μαθαίνω ότι ισχυρίζεται πως έχει οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο έχουν καταγραφεί πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητούν μερίδιο -δηλαδή μίζα- 15% για να εγκρίνουν την πληρωμή συγκεκριμένων ΑΦΜ! Αν είναι έτσι και επαληθευτούν οι φήμες θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μήπως και οι κατήγοροι μετατραπούν σε -δυνάμει- κατηγορούμενους...

Σακελλαρίδης - Χαρίτσης σημειώσατε 1

Αφήνω για λίγο τα προβλήματα της ΝΔ και πετάγομαι στα εσωτερικά της Νέας Αριστεράς όπου ο πρόεδρος Αλέξης (λέγε με Χαρίτση) περνά δύσκολες μέρες. Η πρότασή του για εσωτερικό δημοψήφισμα περί προοδευτικών συνεργασιών πήγε... κουβά και συγκέντρωσε 38 ψήφους όλες κι όλες. Κερδισμένος προσώρας είναι ο Γαβριήλ μαζί με τους σκληροπυρηνικούς Τσακαλώτο, Σκουρλέτη και λοιπούς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούν περί συνεργασιών με τον Τσίπρα. Από την άλλη δεν σας κρύβω ότι έχει βουίξει η πολιτική πιάτσα ότι ο μικρός Αλέξης (λέγε με Χαρίτση) τα έχει βρει με τον πρεσβύτερο (λέγε με Τσίπρα) και είναι έτοιμος να τον ακολουθήσει στην... Ιθάκη.

Θαύμα! Βρήκαν λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ;

Εκεί που δεν είχαν μαντήλι να κλάψουν στον ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά βρήκαν λεφτά και σχεδιάζουν όπως λέγεται εθελουσία έξοδο σε Αυγή και Κόκκινο. Λουκέτο δηλαδή με αποζημιώσεις για να το πούμε σε απλά ελληνικά... αφού το κόμμα κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή στις επερχόμενες εκλογές, είτε να διασπαστεί και να διαλυθεί εντελώς. Το πού θα βρεθεί το ρευστό δεν το πολυκατάλαβα, όπως και το ποιος θα δάνειζε σε ένα κόμμα που κινείται στο 3%. Ολίγον χλωμό το βλέπω από πλευράς εγγυήσεων.

Ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ

Το σκορ 92 - 89 μεταξύ Κυρίζογλου και Δούκα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ μαρτυρά ότι ο δήμαρχος Αθηναίων παραλίγο να καταφέρει αυτό που έκανε και με τον Μπακογιάννη στην Αθήνα. Προφανώς τον στήριξαν αρκετοί δήμαρχοι που στις προηγούμενες εκλογές είχαν εκλεγεί με τη στήριξη της ΝΔ και τώρα το έριξαν στο... αντάρτικο. Άσε που κάποιοι εξ αυτών εποφθαλμιούν και την θέση του Λάζαρου Κυρίζογλου... Πάντως για να ξέρετε το παρασκήνιο η γαλάζια παράταξη επικράτησε έστω και οριακά χάρη σε ορισμένους πασοκογενείς δημάρχους οι οποίοι δεν στήριξαν την πρόταση του Χάρη Δούκα. Τουλάχιστον τρεις πασόκοι δήμαρχοι ήταν αυτοί που ξελάσπωσαν την φιλοκυβερνητική παράταξη...

Το στρατόπεδο Χάρη Δούκα και η οργή

Εξοργισμένοι είναι στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα με τους δημάρχους που είτε επισήμως, είτε όχι υποστηρίχθηκαν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά στο κρίσιμο συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν στήριξαν την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων. Αποτέλεσμα ήταν η «γαλάζια» παράταξη να χάσει μεν την απόλυτη πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ, αλλά να διατηρήσει οριακά τη σχετική, κάτι που θα μπορούσε να έχει ανατραπεί αν οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ δήμαρχοι είχαν συστρατευθεί με την παράταξη Δούκα. Η δυσαρέσκεια αφορά κυρίως τον Δήμαρχο Παλλήνης Χρήστο Αηδόνη, ο οποίος ήταν παρών στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά αποχώρησε πριν την ψηφοφορία, τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη, ο οποίος στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών φέρεται να εξασφάλισε τη στήριξη της ΝΔ και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ψήφισε την «γαλάζια» πρόταση, και τον δήμαρχο Βιάννου, Γιάννη Μπαριτάκη, ο οποίος επίσης δεν στήριξε την πρόταση Δούκα. Πάντως, καλά ενημερωμένα πρόσωπα γύρω από τον Χάρη Δούκα με ενημερώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν επιρρίπτει ευθύνες στον Νίκο Ανδρουλάκη περί «σαμποτάζ», αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε στηρίξει έμπρακτα τον Χάρη Δούκα στην ΚΕΔΕ, ενώ το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά την ψηφοφορία που κατέδειξε ότι η γαλάζια παράταξη βρίσκεται σε τροχιά ανατροπής.

Οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο να «πάρεις λέξη» από τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για το περιεχόμενο του βιβλίου του, όμως όλο και κάτι ακούγεται στους διαδρόμους από όσους έχουν δει με «κλεφτές ματιές» τις 762 σελίδες της Ιθάκης. Όπως μου λένε λοιπόν, τα 12 κεφάλαια του βιβλίου δε θα έχουν συμβατικούς τίτλους που θα υποδεικνύουν ευθέως το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, αλλά θα φέρουν τίτλους εμπνευσμένους από την ίδια την Οδύσσεια. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το υπονοεί στο podcast που δημοσιεύτηκε, όπου εξηγεί πως ο τίτλος του βιβλίου «Ιθάκη» έχει «φιλοσοφική αξία». Ακούω λοιπόν ότι τα κεφάλαια του βιβλίου θα φέρουν τίτλους όπως «Απόπλους», «Η Οδύσσεια της διαπραγμάτευσης», «Η Οδύσσεια των άλλων», «Οι Σειρήνες της ματαιοδοξίας», «Οι Σειρήνες του εθνολαϊκισμού», «Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης», «Λαιστρυγόνες», κ.α.. Σε κάθε περίπτωση, σε πολύ λίγες εβδομάδες θα φανεί αν πράγματι ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε τις... ομηρικές αναφορές για το «έπος» του, ή αν ακολούθησε την πεπατημένη των κυριολεκτικών τίτλων.

Καλά ξεμπερδέματα...

Ο Νικόλας ο Καραχάλιος, ο γνωστός επικοινωνιολόγος έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια και τα site και από το πρωί μέχρι το βράδυ αποκαλύπτει τις συζητήσεις που είχε με την Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος. Μιλάμε για «δόσιμο» κανονικό. Έχει πάρει εργολαβία την αποδόμησή της. Μόνο στο Νικελόντεον δεν έχει βγει ακόμα να μιλήσει. Άσε που έχει μπλέξει τους πάντες σε αυτή την παραφιλολογία... Πού τους βρίσκει όμως η Καρυστιανού είναι ένα ζήτημα... Λίρα εκατό.

Οι Σαουδάραβες, το καλώδιο και οι τράπεζες

Έχει ένα ενδιαφέρον η επενδυτική προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με την Ελλάδα. Οι Σαουδάραβες έχουν διαθέσιμα κεφάλαια και θέλουν να επενδύσουν σε διάφορους τομείς με τις υποδομές να είναι ψηλά στην ατζέντα. Ένα από τα παραδείγματα είναι το υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών, γνωστό ως EMC, στο οποίο συμμετέχει η STC (σ.σ. ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της Σαουδικής Αραβίας) αλλά και η ΔΕΗ. Έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τις ελληνικές τράπεζες με επικεφαλής την Εθνική Τράπεζα. Η τελευταία, μάλιστα, με αφορμή το EMC, είδε τις ευκαιρίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζεται για άνοιγμα στα Εμιράτα. Προσθέστε και τις συνεργασίες μεταξύ ΕΑΤΕ με επενδυτικά funds από τη Σαουδική Αραβία που ψάχνουν για επενδύσεις σε ελληνικές startups και είναι προφανές ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι στα σπάργανα.

Η βράβευση για το «μαύρο χρήμα»

Αφού αναφερθήκαμε σε τράπεζες να σας πούμε και την επιτυχία της Eurobank που έλαβε ένα «αργυρό» βραβείο στα διεθνή Qorus - Infosys Finacle Banking InnovationAwards 2025. Το βραβείο ήταν στην κατηγορία «Predictive, Generative, and Agentic AI Innovation» και η ελληνική τράπεζα το απέσπασε για την λύση AML Analytics, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό περιπτώσεων «ξεπλύματος» χρήματος. Τα συγκεκριμένα βραβεία θεωρούνται από τα πλέον σημαντικά στην Ευρώπη δεδομένου ότι η Qorus είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Σημειώστε ακόμη ότι η φετινή απονομή, η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα δεδομένου ότι η Ελλάδα θεωρείται ως από τις χώρες που έχουν γίνει αρκετές κινήσεις προς την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Μυτιληναίος και το πολιτικό ρίσκο

Στο γεγονός ότι με βάση και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα νούμερα δεν βγάζουν κυβέρνηση στάθηκε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε δηλώσεις του στο πλαίσιο συμμετοχής του σε πρόσφατο συνέδριο. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, προβληματίζει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και ανεβάζει το πολιτικό ρίσκο.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «μη διακυβερνήσιμη» χώρα σημαίνει πως με βάση τους τωρινούς συσχετισμούς, δεν μπορεί να βγει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και μια τέτοια φράση από τα χείλη του Ευάγγελου Μυτιληναίου έχει βαρύνουσα σημασία.

«Να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από πολλές χώρες στην Ευρώπη» σημείωσε πάντως.