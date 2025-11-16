Χατζηδάκης: Εργαζόμαστε για να πληρωθούν οι αγρότες τέλος Νοεμβρίου

Δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε λεφτά στην άκρη και να γίνουμε κακοί, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Newsbomb

Χατζηδάκης: Εργαζόμαστε για να πληρωθούν οι αγρότες τέλος Νοεμβρίου

Κωστής Χατζηδάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εργαζόμαστε για να πληρωθούν οι αγρότες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, δήλωσε το πρωί της Κυριακής μιλώντας στον Σκάι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» της κυβέρνησης που δεν ασχολήθηκε νωρίτερα με την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, τόνισε, «τώρα πάμε να το διορθώσουμε».

«Είμαστε ανάμεσα στην πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο, αδιάβλητο σύστημα πληρωμών των αποζημιώσεων και στην εύλογη πίεση των αγροτών που περιμένουν τις πληρωμές», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Ήδη από την κυβέρνηση γίνονται κάποιες πληρωμές, όπως η επιστροφή φόρου πετρελαίου, οι ζωοτροφές, τα φερτά υλικά, ανέφερε.

«Ο στόχος μας είναι να πληρώσουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου και εργαζόμαστε καθημερινά με το θέμα αυτό, ως απόδειξη του ενδιαφέροντός μας, διότι οι αγρότες μας δεν μπορεί να είναι θύματα αυτής της κατάστασης», είπε και προανήγγειλε πως από το 2026 θα τοποθετηθούν μικροτσίπ σε κάθε αιγοπρόβατο στη χώρα.

Ευρεία σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές των αγροτών

Χθες Σάββατο, ο Κωστής Χατζηδάκης με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, επισκέφτηκε τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη για το θέμα της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αργυρώ Ζέρβα, Αντώνης Φιλιππής, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι τεχνικοί σύμβουλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτή την ώρα είμαστε ανάμεσα στην εύλογη πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει να δημιουργηθεί ένα σύστημα απολύτως διαφανές, με ένα υβριδικό τρόπο το 2025 και με ένα οριστικό τρόπο το 2026, και από την άλλη πλευρά την πίεση των αγροτών, που επίσης εύλογα θέλουν να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν» τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Επισήμανε ότι η υποβολή των δηλώσεων έληξε φέτος στις 20 Οκτωβρίου και διαβεβαίωσε: «Εργαζόμαστε από τότε και μετά, για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων, που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να μην υπάρξουν νέα πρόστιμα για τη χώρα».

«Η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση με αρκετές δυσκολίες και πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό η κατεύθυνση προς τα στελέχη της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να βάλουν τα δυνατά τους. Ειδικά σε αυτή τη φάση που πλησιάζουμε την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, να εργάζονται αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας και να επιβραβευτούν από το καινούργιο σύστημα οι έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι», είπε.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η σύσκεψη αφορούσε όλα τα ζητήματα που έχουν ως κυρίαρχο στόχο τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Νομίζω όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη λεγόμενη νέα εποχή, που θα μπορεί να ολοκληρώνει κάθε διαδικασία με διαφάνεια και δικαιοσύνη, είναι μια πραγματικά δύσκολη προσπάθεια. Και η σκέψη, ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος, είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που θέλουν προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι μία περίοδος που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ότι μέσα από την ενσωμάτωση των ελέγχων, που είναι απαραίτητοι προκειμένου να γίνουν πληρωμές και τις όποιες καθυστερήσεις, θα μας δοθεί η δυνατότητα, την επόμενη μέρα, να μιλάμε για ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη» σημείωσε.

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε τη διπλή στόχευση της κυβέρνησης: πρώτον, η έγκαιρη πληρωμή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες και δεύτερον, η διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης στη διαδικασία, προστατεύοντας έτσι τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους αιτούντες - 20 χρόνια αναμονή για μόνιμη εγκατάσταση

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική σφραγίδα στον ενεργειακό χάρτη: Τα πέντε κομβικά έργα σε ΝΑ Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Εργαζόμαστε για να πληρωθούν οι αγρότες τέλος Νοεμβρίου

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Η δύναμη της επιλογής: Οι άνθρωποι πίσω από τις υιοθεσίες - «Έχω βιώσει ένα θαύμα»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Με ληστείες – «μαϊμού» έπαιρναν πίσω τον χρυσό και τα διαμάντια από τα θύματα

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Honda έχει έτοιμα σπορ ηλεκτρικά μοντέλα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με απεγκλωβισμό στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ο οδηγός

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι αλλάζει για τον καταναλωτή μετά την απόφαση της ΕΕ

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τραγουδίστρια της K-pop και η μητέρα της ακινητοποίησαν διαρρήκτη που εισέβαλε στο σπίτι τους

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών – Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Ποιο από τα 11 μοντέλα θα πάρει τον επίζηλο τίτλο;

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέος στόχος για μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «δεν αντιτίθεται» στην πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία - Σθεναρό «όχι» για πώληση στην Τουρκία

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi: Αποκάλυψη του design της για τη Φόρμουλα 1

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χιλιάδες στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου άγαλματος της Παναγίας στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών – Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Με ληστείες – «μαϊμού» έπαιρναν πίσω τον χρυσό και τα διαμάντια από τα θύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άνοιξη» μέσα στον Νοέμβριο - Μέχρι πότε θα κρατήσει η «θερμή εισβολή»

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι αλλάζει για τον καταναλωτή μετά την απόφαση της ΕΕ

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Ενέργεια και «κάθετος διάδρομος» στην ατζέντα - Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Φιλοθέη και Χαλάνδρι

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χιλιάδες στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου άγαλματος της Παναγίας στον κόσμο

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - 100 τραυματίες αστυνομικοί - Κατηγορούν την πρόεδρο για «κάλυψη» των καρτέλ ναρκωτικών

06:55LIFESTYLE

Ο Μάριος Αθανασίου στο Newsbomb.gr: «Στη Γη της ελιάς θα έρθει η θεία δίκη»

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγισε» από τον Ντόντσιτς σε τρομερή μάχη! - Νίκη των Λέικερς στο Μιλγουόκι

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε επιφυλακή πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές στο βιβλίο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ