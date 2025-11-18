ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις - 66 εκατ. ευρώ δόθηκαν... κατά λάθος

Πληρωμές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκαν… κατά λάθος.

Συγκεκριμένα, το 2023 δόθηκαν 52 εκατομμύρια ευρώ σε λάθος επιδοτήσεις, ενώ έναν χρόνο μετά, το 2024, δόθηκαν σε μόνο έναν αγρότη 13,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς… μπερδεύτηκαν τα ΑΦΜ.

Ως την μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις, κατέδειξε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την Παρασκευή Τυχεροπούλου, ο διευθυντής πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνης Τασούλης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

Ο κ. Τασούλης άφησε αιχμές σε βάρος της επικεφαλής της Διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων, ανάμεσα στα άλλα και για τις πληρωμές των δεσμευμένων ΑΦΜ και είπε ότι είχε ενημερώσει για το σφάλμα με τη λάθος πληρωμή ύψους 52 εκατ. ευρώ τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο, αλλά και την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, από αυτά τα 52 εκατομμύρια ευρώ, όφειλαν να δοθούν μόλις τα 2 εκατ. ευρώ.

