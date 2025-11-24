Η γραμμή της κυβέρνησης για τα μπλόκα των αγροτών και οι πληροφορίες για τον ανασχηματισμό

Η γραμμή της κυβέρνησης για τα μπλόκα των αγροτών και οι πληροφορίες για τον ανασχηματισμό

Από τη διαμαρτυρία αγροτών στον κόμβο Πλατυκάμπου στη Λάρισα, στις 7 Φεβρουαρίου 2024

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η κυβέρνηση η οποία το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών.

Παρά το γεγονός ότι όπως φαίνεται η διαδικασία των αποζημιώσεων θα προχωρήσει, τα προβλήματα των ανθρώπων στην επαρχία παραμένουν μεγάλα ενώ το κλίμα επιβαρύνθηκε και από τις αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με απλά λόγια η κυβέρνηση πρέπει να βρει άμεσα -και με κάποιο μαγικό τρόπο- λύσεις για διαχρονικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που έχει διαμορφωθεί και με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες είναι πως οι κινητοποιήσεις είναι υπερκομματικές και θα είναι καθολικές σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τη «γάτα», στο Μαξίμου, αν και εκτιμούν πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά για να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας, ψάχνουν να βρουν λύσεις στο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει.

Παράλληλα -τουλάχιστον μέχρι τώρα- βλέπω να μην επικρατεί η λογική για σκληρή αντιμετώπιση όσων κλείνουν τις οδικές αρτηρίες, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια σε ανάλογες περιπτώσεις. Οι βουλευτές της ΝΔ πάντως από αγροτικές περιοχές έχουν διαμηνύσει στο Μαξίμου πως μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει κάτι να έχει γίνει μπας και καταφέρουν να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.

Το πακέτο «αγρότες» πάντως καταλαβαίνω πως έχει περάσει στη διαχείριση του Μαξίμου όπου και θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Σύμφωνα με τη «γάτα» έχουν ήδη καταβληθεί 45 εκατομμύρια ευρώ σε 80 χιλιάδες αγρότες και μέχρι το τέλος του έτους θα δοθούν και τα υπόλοιπα. Για να είμαστε δίκαιοι πάντως εκεί που έχει πραγματικά χαθεί η μπάλα είναι στο ζήτημα της ευλογιάς των προβάτων η οποία και συνεχίζει να εξαπλώνεται με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού.

Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα όσα συμβαίνουν στην επιτροπή της Βουλής, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δεν προκύπτει πολιτική ευθύνη σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αν και παραδέχονται πως έγιναν σημαντικά λάθη τα τελευταία χρόνια.

Ο επερχόμενος ανασχηματισμός

Όσον αφορά τον ανασχηματισμό η «γάτα» μας έχει ενημερώσει πως έχει κλειδώσει για μετά τις γιορτές ενώ μαθαίνω πως κάποιες προσθήκες εξετάζει ο πρωθυπουργός και για το Μέγαρο Μαξίμου χωρίς να σημαίνει πως θα έχουμε από εκεί αναχωρήσεις. Αν και ο τελευταίος -πριν από τις εκλογές- ανασχηματισμός είναι πάντα πολύ δύσκολος και πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει, ενώ έχεις να αντιμετωπίσεις και την γκρίνια των βουλευτών που δεν αξιοποιούνται ούτε την τελευταία στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να δώσει νέο αέρα στην κυβέρνησή του στην ευθεία πριν τις εκλογές.

