Αγρότες και συνταξιούχοι στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης - Οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με φόντο τις δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται για το τέλος του μήνα ο πρωθυπουργός για άλλη μια φορά αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να ξεπαγώσει τις πληρωμές.

Στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα του από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ένα άξονα μεταρρυθμίσεων και αποκατάστασης της ομαλότητας. Επανέλαβε ότι έρχονται θετικές εξελίξεις στον αγροτικό κόσμο. «Με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης, οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα».

Διευκρίνισε ότι η τεχνική λύση δεν θα ισχύει πλέον και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας, δηλαδή θα επιτρέπεται να δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο στον νομό κατοικίας και στους όμορους νομούς.

Ο πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης με τον αγροτικό κόσμο δεσμεύτηκε ότι «τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδήματος, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

«Το μόνο που τους καλούμε να κάνουν είναι να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να συνεργαστούν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Αντιμετώπισης της Ευλογιάς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο άλλο μέτωπο του συνταξιοδοτικού όπου και εκεί υπάρχει μεγάλη γκρίνια για το κόστος διαβίωσης των χαμηλοσυνταξιούχων ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κυριακάτικη ανάρτησή του μιλώντας για πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις «για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω».

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες ότι η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των συνταξιούχων νωρίτερα του προγραμματισμένου, από σήμερα Δευτέρα. «Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν». Μάλιστα ο πρωθυπουργός προανήγγειλε και άλλες θετικές οικονομικές ειδήσεις οι οποίες όμως θα ανακοινωθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

