Λάρισα: Σκληρά μπλόκα, κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων προαναγγέλλουν οι αγρότες

Οι κινητοποιήσεις αφορούν αρχικά το διάστημα από 30 Νοεμβρίου, έως 5 Δεκεμβρίου

Οι κινητοποιήσεις αφορούν αρχικά το διάστημα από 30 Νοεμβρίου, έως 5 Δεκεμβρίου
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των αγροτών από όλη τη χώρα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στο Πνευματικό Κέντρο στη Νίκαια της Λάρισας και είχε ως στόχο την ενιαία οργάνωση και τον συντονισμό των επικείμενων κινητοποιήσεων.

Μάλιστα η προσέλευση των αγροτών ήταν τέτοια που πλήθος ατόμων βρέθηκε όρθιο μέσα στην αίθουσα, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που παρέμεινα εκτός κτηρίου, ακούγοντας τη σύσκεψη από τη μεγαφωνική που στήθηκε.

Δείτε βίντεο από την αίθουσα λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη:

Το κλίμα στην αίθουσα «μύριζε μπαρούτι» ενώ παράλληλα ήταν ξεκάθαρη και η διάθεση των αγροτών για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση για να διεκδικήσουν μία σειρά από ζητήματα μεταξύ των οποίων η μείωση του κόστους παραγωγής, οι δίκαιες και έγκαιρες καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων αλλά και η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα που πλήττεται βάναυσα από την ευλογιά.

Στους δρόμους τα τρακτέρ από τις 30 Νοεμβρίου

H πολύωρη σύσκεψη των αγροτών ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00 με τους αγρότες να αποφασίζουν να βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, αρχικά για το διάστημα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Οι αποφάσεις για τα σημεία που θα βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς και το πότε ακριβώς, θα ληφθούν από τις κατά τόπους αγροτικές ενώσεις.

Επίσης, αποφασίστηκε να λάβουν χώρα και παράλληλες δράσεις, με διαμαρτυρίες σε τοπικό επίπεδο, κυρίως σε περιφέρειες και το κλείσιμο λιμανιών και τελεωνείων.

Τι δήλωσαν οι συνδικαλιστές

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, ξεκαθάρισε πως αυτές οι κινητοποιήσεις θα έχουν αφενός ενωτικό χαρακτήρα, αλλά και θα είναι περισσότερο «σκληρές» και ποικιλόμορφες από εκείνες των προηγούμενων ετών. Μεταξύ αυτών σκληρά μπλόκα (στη Λάρισα προτείνεται ενιαίο πανθεσσαλικό στον κόμβο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Νίκαιας) αλλά και κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων!

Δείτε τι δήλωσε:

Οι δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Σωκράτη Αλειφτήρα:

Δείτε τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων Μανούσος Σταυριανουδάκης:

Δείτε επίσης ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην έναρξη της σύσκεψης ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλας:

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

