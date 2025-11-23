Λαμία: Διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό λόγω φωτιάς - Τούμπαρε αυτοκίνητο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο τμήμα μεταξύ της αερογέφυρας Γοργοποτάμου και του κόμβου Σταυρού, κοντά στη Λαμία.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή επέτρεψαν στη φωτιά να παράγει ιδιαίτερα πυκνούς καπνούς, οι οποίοι κάλυψαν ολόκληρο τον κάμπο.

Ο καπνός ήταν τόσο έντονος ώστε η Αστυνομία, για λόγους προληπτικούς, διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στον Ε65 στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα οχήματα που βρίσκονταν ήδη εντός του αποκλεισμένου τμήματος οδηγήθηκαν μέσω παρακαμπτηρίων πίσω στην εθνική οδό.

Mέσα σε αυτές τις συνθήκες, ένα τζιπ συγκρούστηκε στο πίσω μέρος προπορευόμενου Ι.Χ. (μιας BMW) και ανετράπη στο οδόστρωμα. Οι τρεις επιβαίνοντες του προπορευόμενου οχήματος μεταφέρθηκαν προληπτικά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Την ίδια ώρα, η κίνηση εξετράπη υποχρεωτικά μέσα από την πόλη της Λαμίας, με αποτέλεσμα η δυτική είσοδος της πόλης να «φρακάρει». Η ουρά των οχημάτων ξεπέρασε τα 8 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ασφυκτική συμφόρηση σε όλο το μέτωπο από τον Σταυρό έως την είσοδο της πόλης.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς για υπομονή και προσεκτική οδήγηση, καθώς η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά μόλις η Πυροσβεστική θέσει υπό πλήρη έλεγχο την κατάσταση και η ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο κριθεί επαρκής.