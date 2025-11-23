Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου και το επίδομα των 250 ευρώ - Όλες οι πληρωμές

Κατά την περίοδο 24 έως 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ:

- Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025: Στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους.

- Προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025: Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους.

- Επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών: Στις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους.

- Επιστροφή εισφορών μη μισθωτών: Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους.

- Επιδόματος των 250 ευρώ: Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους.

- Έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ: Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους.

Καταβολές από ΔΥΠΑ:

- Επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα: 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους.

- Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας: 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες.

- Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης: 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους.

- Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς

- Πρόγραμμα «Σπίτι μου»83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ θα καταβληθεί στις 17 Δεκεμβρίου αυτόματα στους επιδοτούμενους ανέργους, χωρίς αίτηση. Το ύψος του φτάνει τα 540 ευρώ, ανάλογα με τους μήνες επιδότησης εντός του έτους.

Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο θα δοθεί νωρίτερα: την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης αργίας.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με τα περισσότερα ποσά διαθέσιμα από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Συνολικά θα εξοφληθούν 18 προνοιακά επιδόματα, όπως το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι αναπηρικές παροχές, το Επίδομα Γέννησης, τα έξοδα κηδείας και η Στεγαστική Συνδρομή.

