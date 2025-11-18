Επίδομα θέρμανσης: Υποβλήθηκαν ήδη 600.000 αιτήσεις - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Πότε εκπνέει η διορία για το επίδομα θέρμανσης 

Επίδομα θέρμανσης: Υποβλήθηκαν ήδη 600.000 αιτήσεις - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Με καταιγιστικό ρυθμό υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, καθώς από το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους οι οποίοι ανέρχονται στους 1,2 εκατομμύρια που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, περίπου οι μισοί, άρα 600.000 έχουν ήδη καταθέσει τις αιτήσεις τους, εκ των οποίων 435.000 είναι για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα και οι υπόλοιποι 165.000 είναι για ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η προκαταβολή θα δοθεί στους δικαιούχους πριν τα Χριστούγεννα και θα καλύπτει το 60% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί τον Μαϊο του 2026.

