Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

Μέχρι πότε είναι η διορία υποβολής αίτησης - Πώς θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία 

Newsbomb

Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άνοιξε από το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. (https://www.aade.gr/mythermansi).

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση.

Με καθυστέρηση το άνοιγμα της πλατφόρμας

Με καθυστερήσεις ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας myΘέρμανση, καθώς πολλοί πολίτες αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους που διαμένουν σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές της χώρας, το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση. Οι πολίτες εισέρχονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση:

-Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.
-Το ονοματεπώνυμό του.
-Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.
-Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.
-Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.
-Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.
-Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
-Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

-Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Στις πολυκατοικίες, όταν υπάρχει κοινός καυστήρας, ο διαχειριστής κρατά τα “κλειδιά” που ανοίγουν την «πόρτα» του επιδόματος στους ενοίκους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η ΑΑΔΕ, μέσω αναλυτικού οδηγού, εξηγεί βήμα-βήμα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να μην χαθεί η ενίσχυση.

Οι διαχειριστές οφείλουν να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής όλων των διαμερισμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της πολυκατοικίας. Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να είναι 1000, ενώ η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής πρέπει να γίνει έως 5 Δεκεμβρίου 2025.


Αν η δαπάνη θέρμανσης πληρώνεται μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζεται και ο αριθμός της απόδειξης ή του ειδοποιητηρίου πληρωμής, μαζί με τον ΑΦΜ διαχειριστή και το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται μόλις υποβληθεί τουλάχιστον μία αίτηση δικαιούχου.

Στα παραστατικά αγοράς καυσίμων πρέπει να ταυτίζονται τα στοιχεία ΑΦΜ και παροχής ρεύματος με αυτά που έχουν δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας. Αν έχει εκδοθεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, τα παραστατικά εκδίδονται σε αυτόν, ωστόσο στις αιτήσεις των ενοίκων θα φαίνεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή.

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, απαιτείται νέο προφίλ πολυκατοικίας στο myΘέρμανση, όπου οι ένοικοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τον νέο ΑΦΜ. Αν η αλλαγή γίνει μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2025, τα παραστατικά των αγορών πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, αλλιώς δε θα υπάρξει διασταύρωση.

Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι ένοικοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο, ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά. Αν κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα, τότε οι ένοικοι υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση ως μονοκατοικίες.

Σε περιπτώσεις χωρίς κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, οι κάτοικοι συμφωνούν ποιος αριθμός παροχής (συνήθως του διαχειριστή) θα δηλωθεί ως κοινόχρηστος για την ενεργοποίηση της επιδότησης.

Για τα υπόλοιπα νοικοκυριά, το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει τα 1.200 ευρώ για ορεινούς οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Για να καταβληθεί η ενίσχυση, οι αγορές καυσίμων πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό της επιδότησης και να έχουν γίνει μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026. Για πετρέλαιο η επιδότηση ξεκινά 15 Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ 1η Ιουνίου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης myaade.gov.gr, στην ενότητα Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Όσοι υποβάλουν αίτηση έως 5 Δεκεμβρίου, θα λάβουν προκαταβολή 60% του ποσού που είχαν πάρει πέρυσι.

Σε τρεις δόσεις η πληρωμή

Η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις δόσεις:
• έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τις πρώτες αγορές,
• έως 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις έως 31 Μαρτίου,
• και έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, δίνοντας πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει του φετινού χειμώνα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11WHAT THE FACT

Μια «τερατώδης» έκρηξη σε άστρο κοντά στο Ηλιακό μας Σύστημα: «Θα μπορούσε να εξαφανίσει οποιονδήποτε πλανήτη»

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άνδρες άνω των 60 η πλειοψηφία των βουλευτών - Νέοι, γυναίκες και εργάτες οι μεγάλοι απόντες

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

06:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα ενεργειακή σκακιέρα: Από το «Πλάνο Μπους» στη ρωσο-καζακική συμμαχία

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - Ιδιοκτήτης προσπάθησε να εκταμιεύσει 162.000 ευρώ

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρυτανίας»: Αναδύθηκε ο βυζαντινός ναός της Επισκοπής, 60 χρόνια μετά τη βύθισή του στη Λίμνη Κρεμαστών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο δράστης και διασώθηκαν οι 58 κακοποιημένες γάτες στη Δονούσα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ