Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

Άνοιξε από το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. (https://www.aade.gr/mythermansi).

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση.

Με καθυστέρηση το άνοιγμα της πλατφόρμας

Με καθυστερήσεις ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας myΘέρμανση, καθώς πολλοί πολίτες αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026.

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους που διαμένουν σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές της χώρας, το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση. Οι πολίτες εισέρχονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση:

-Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

-Το ονοματεπώνυμό του.

-Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.

-Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

-Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

-Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

-Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

-Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

-Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.



Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.



Στις πολυκατοικίες, όταν υπάρχει κοινός καυστήρας, ο διαχειριστής κρατά τα “κλειδιά” που ανοίγουν την «πόρτα» του επιδόματος στους ενοίκους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η ΑΑΔΕ, μέσω αναλυτικού οδηγού, εξηγεί βήμα-βήμα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να μην χαθεί η ενίσχυση.



Οι διαχειριστές οφείλουν να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής όλων των διαμερισμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της πολυκατοικίας. Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να είναι 1000, ενώ η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής πρέπει να γίνει έως 5 Δεκεμβρίου 2025.





Αν η δαπάνη θέρμανσης πληρώνεται μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζεται και ο αριθμός της απόδειξης ή του ειδοποιητηρίου πληρωμής, μαζί με τον ΑΦΜ διαχειριστή και το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται μόλις υποβληθεί τουλάχιστον μία αίτηση δικαιούχου.



Στα παραστατικά αγοράς καυσίμων πρέπει να ταυτίζονται τα στοιχεία ΑΦΜ και παροχής ρεύματος με αυτά που έχουν δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας. Αν έχει εκδοθεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, τα παραστατικά εκδίδονται σε αυτόν, ωστόσο στις αιτήσεις των ενοίκων θα φαίνεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή.



Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, απαιτείται νέο προφίλ πολυκατοικίας στο myΘέρμανση, όπου οι ένοικοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τον νέο ΑΦΜ. Αν η αλλαγή γίνει μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2025, τα παραστατικά των αγορών πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, αλλιώς δε θα υπάρξει διασταύρωση.



Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι ένοικοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο, ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά. Αν κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα, τότε οι ένοικοι υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση ως μονοκατοικίες.



Σε περιπτώσεις χωρίς κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, οι κάτοικοι συμφωνούν ποιος αριθμός παροχής (συνήθως του διαχειριστή) θα δηλωθεί ως κοινόχρηστος για την ενεργοποίηση της επιδότησης.



Για τα υπόλοιπα νοικοκυριά, το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει τα 1.200 ευρώ για ορεινούς οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Για να καταβληθεί η ενίσχυση, οι αγορές καυσίμων πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό της επιδότησης και να έχουν γίνει μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026. Για πετρέλαιο η επιδότηση ξεκινά 15 Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ 1η Ιουνίου 2025.



Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης myaade.gov.gr, στην ενότητα Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Όσοι υποβάλουν αίτηση έως 5 Δεκεμβρίου, θα λάβουν προκαταβολή 60% του ποσού που είχαν πάρει πέρυσι.

Σε τρεις δόσεις η πληρωμή

Η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις δόσεις:

• έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τις πρώτες αγορές,

• έως 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις έως 31 Μαρτίου,

• και έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.



Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, δίνοντας πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει του φετινού χειμώνα.