MyΘέρμανση: Καθυστερήσεις στην πλατφόρμα για το επίδομα - Έπεσε το σύστημα

Προβλήματα παρατηρούνται στην εφαρμογή myΘέρμανση που επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία από σήμερα, προκειμένου οι πολίτες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025 -2026. Ωστόσο έως τις 2 μετά το μεσημέρι, η πρόσβαση είναι αδύνατη, με το σύστημα να έχει πέσει.

Nωρίτερα δεν ήταν ενήμερη η σελίδα σχετικά με την περίοδο, καθώς εμφανιζόταν μόνο οι προηγούμενες αιτήσεις με τελευταία αυτή για το διάστημα 2024-2025.