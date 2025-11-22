Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ και την επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή δύο σημαντικών επιδομάτων για πρώτη φορά, των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου.

Η καταβολή τους είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ως τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ θα καταβληθεί σε περίπου 1,4 συνταξιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ποσό χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους.

Την ίδια μέρα θα γίνει και η επιστροφή ενοικίου.

Υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν εφάπαξ σε 1.180.000 νοικοκυριά έως και 800 ευρώ στο πλαίσιο του μέτρου επιστροφής ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.