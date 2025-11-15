Αντίστροφη μέτρηση για τo επίδομα 250 ευρώ – Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση
Πότε οι δικαιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους
«Χαράς ευαγγέλια» για περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχους, καθώς εφέτος αναμένεται να καταβληθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ.
Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, αντί της 30ής Νοεμβρίου που είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Η οικονομική ενίσχυση αφορά:
– Συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.
– Στην περίπτωση που είναι άγαμοι.
– Για έγγαμους ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια αυξάνονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης:
– Οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι άνω των 67 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα.
– Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ ή e–ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς την προβλεπόμενη αξιολόγηση.
Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση
Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, εκτός ενίσχυσης μένουν:
– Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024).
– Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
– Συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το εισόδημα από εργασία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό.
– Όσοι έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024, αφού αυτά προσμετρώνται στο εισόδημά τους.
– Συνταξιούχοι με πρόωρη και όχι οριστική σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
– Μακροχρόνια άνεργοι.
– Μονογονεϊκές οικογένειες.
– Δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΚΕΑ) και επιδόματος παιδιού.
– Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.