Αντίστροφη μέτρηση για τo επίδομα 250 ευρώ – Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

«Χαράς ευαγγέλια» για περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχους, καθώς εφέτος αναμένεται να καταβληθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ.

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, αντί της 30ής Νοεμβρίου που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά:

– Συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.

– Στην περίπτωση που είναι άγαμοι.

– Για έγγαμους ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια αυξάνονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης:

– Οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι άνω των 67 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα.

– Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ ή e–ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν περάσει επιτυχώς την προβλεπόμενη αξιολόγηση.

Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, εκτός ενίσχυσης μένουν:

– Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024).

– Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

– Συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το εισόδημα από εργασία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό.

– Όσοι έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024, αφού αυτά προσμετρώνται στο εισόδημά τους.

– Συνταξιούχοι με πρόωρη και όχι οριστική σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

– Μακροχρόνια άνεργοι.

– Μονογονεϊκές οικογένειες.

– Δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΚΕΑ) και επιδόματος παιδιού.

– Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Διαβάστε επίσης