Λάρισα: «Έσπασαν» το μπλόκο της Αστυνομίας οι αγρότες και βγήκαν στην ΠΑΘΕ - Κλειστή η Εθνική Οδός

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η ΠΑΘΕ στο ύψος του Πλατύκαμπου και από τα δύο ρεύματα με τρακτέρ και πεζούς αγρότες να διαμαρτύρονται ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό έχει διακοπεί.

Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα σημειώθηκε ένταση στο μπλόκο της Νίκαιας αλλά και στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας–Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, όπου αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους αποκλείοντας τον δρόμο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μερίδα αγροτών να συγκεντρώνεται γύρω από το όχημα και να το κουνάει και να το χτυπά, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, οι οποίες δημιούργησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους συγκεντρωμένους από το να προσεγγίσουν την εθνική οδό.

Το κλίμα παρέμεινε τεταμένο και λίγο αργότερα σε νέα ένταση οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

Ένταση στον Ε65 στην Καρδίτσα

Ένταση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν οι πρώτοι με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας.

Τελικά οι αγρότες κατάφεραν και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό, ενώ έγινε ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές.

Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής (30/11).

Ένας εξ αυτών, σύμφωνα με το onlarissa.gr, είναι γνωστός συνδικαλιστής αγρότης ο οποίος έπεσε δυνατά στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

