Ένταση στο μπλόκο αγροτών στον Ε65: «Έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας ήρθαν αντιμέτωποι με την Αστυνομία όταν προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65

Απ. Ζώη / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ένταση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν οι πρώτοι με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας.

Τελικά οι αγρότες κατάφεραν και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό, ενώ έγινε ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές.

