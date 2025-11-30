Μπλόκο αγροτών στον κόμβο της Νίκαιας: Δύο άτομα στο νοσοκομείο από τα επεισόδια με την Αστυνομία
Ένας εξ αυτών είναι γνωστός συνδικαλιστικής του αγροτικού τομέα
Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής (30/11).
Ένας εξ αυτών, σύμφωνα με το onlarissa.gr, είναι γνωστός συνδικαλιστής αγρότης ο οποίος έπεσε δυνατά στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.
