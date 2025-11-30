Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας

Στα δύο έχει κοπεί η Ελλάδα, καθώς αγρότες που έχουν συγκεντρωθεί στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακώνονται, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας, τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού παραμένουν κλειστά, με τρακτέρ να έχουν εισβάλλει από παράδρομο, σπάζοντας τα προστατευτικά στηθαία. Στην περιοχή βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία, ενώ τους συνοδεύουν εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει δύο κλούβες ΜΑΤ κάθετα στον κόμβο, με σκοπό να εμποδίσουν την πορεία των τρακτέρ. Ωστόσο, μετά από εντάσεις και χρήση χημικών και κρότου λάμψης από την αστυνομία, οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τα μπλόκα και να εισέλθουν στην εθνική οδό.

Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και δύο αγρότες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άτομα συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.



Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Οι αγρότες «έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν στον Ε65

Οι εντάσεις δεν έλειψαν ούτε στον Ε65, στο ύψος της Καρδίτσας, όπου τα τρακτέρ «έσπασαν» το μπλόκο της Αστυνομίας και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τζέλλας, θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως «οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές».

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στα σημεία όπου λαμβάνουν χώρα οι κινητοποιήσεις, «με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής», όπως τονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛΑΣ.

