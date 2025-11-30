ΠΑΣΟΚ: Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη
«Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες» αναφέρει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς
Επίθεση στην κυβέρνηση για την ένταση που προκλήθηκε στα μπλόκα των αγροτών εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ.
Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά:
«Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρείς ημέρες, το «θαύμα» που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια.
Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%.
Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία.
Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες».