ΠΑΣΟΚ: «Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Ένταση και χρήση χημικών από την αστυνομία κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο της Νίκαιας

Επίθεση στην κυβέρνηση για την ένταση που προκλήθηκε στα μπλόκα των αγροτών εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά:

«Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρείς ημέρες, το «θαύμα» που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%.

Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία.

Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες».

