Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αγρότες του Κιλκίς απέκλεισαν συμβολικά το τελωνείο Δοϊράνης

Στον χορό των αγροτικών κινητοποιήσεων μπήκαν και οι αγρότες του Κιλκίς που απέκλεισαν το πρωί της Δευτέρας συμβολικά το τελωνείου Δοϊράνης, μπλοκάροντας την είσοδο και την έξοδο του συνοριακού σημείου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, συνολικά 47 τρακτέρ και περίπου 60 αγρότες συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας. Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με περίπου 24 τρακτέρ πραγματοποιώντας τον αποκλεισμό του συνοριακού σταθμού ως ένδειξη πίεσης στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στην κυκλοφορία καθώς η διέλευση από το συγκεκριμένο τελωνείο αυτήν την περίοδο είναι περιορισμένη.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το πότε θα αποχωρήσουν οι αγρότες και θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή των οχημάτων.

Διαβάστε επίσης