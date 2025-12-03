Η ώρα του Τσίπρα: Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Τι θα πει και τι... δεν θα πει

Τα βλέμματα όλου του πολιτικού κόσμου θα είναι στραμμένα στο Παλλάς σήμερα το απόγευμα, καθώς έφτασε η ώρα για την πολυαναμενόμενη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».



Η παρουσίαση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 στο Παλλάς, ωστόσο όλα συνηγορούν στο ότι θα μιλάμε για ένα ευρύτερο πολιτικό γεγονός. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και το αν τελικά θα μαζευτούν πολίτες και έξω από το ιστορικό θέατρο, κάτι το οποίο θα προσδώσει αυξημένη βαρύτητα στην εκδήλωση.



Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση, αυτή θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, ειδικά για να διαπιστωθεί το αν θα κάνει κάποια ρητή αναφορά στον σχηματισμό νέου κόμματος.



Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης πάντως θα αποτελείται από συζήτηση πάνελ, όπου ομιλητές θα είναι οι: καθ. Σύγχρονης Ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου, ο καθ. Ιστορίας Αντώνης Λιάκος, η συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα Ευγενία Φωτονιάτα, και ο πρώην αν. υπ. Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.



Στη συνέχεια ο λόγος θα δοθεί στον Αλέξη Τσίπρα για το κεντρικό μέρος της εκδήλωσης, με τον πρώην πρωθυπουργό να εκφωνεί ομιλία.

Τι θα πει στην ομιλία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αξιοποιήσει το momentum που έχει δημιουργήσει το βιβλίο, όχι τόσο για να το προωθήσει, αλλά για να καταστεί άμεσα ανταγωνιστής της ίδιας της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Συγκεκριμένα, αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης, αναλύοντας την παρούσα πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση και θα κάνει λόγο για αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα η ΝΔ. Αναμένεται επίσης να προειδοποιήσει ότι η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που μας έριξαν στα βράχια με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται “προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια”. Με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση.



Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται τελικά να καταλήγει στην απόφαση να μην ρίξει «λάδι στις φωτιές» που έχουν ήδη ανάψει λόγω της κριτικής που ασκεί στο βιβλίο σε πρώην συντρόφους του. Έτσι, αντί να δώσει ευθείες απαντήσεις σε όσους τον επέκριναν, μεταξύ των οποίων η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου μετά την κυκλοφορία θα σημειώσει χαρακτηριστικά ότι το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.



Παράλληλα, σε μια αποστροφή με ιδιαίτερο νόημα, αναφορικά με τη συγγραφή της Ιθάκης θα τονίσει ότι αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πώς δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης. Και θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.



Ο Αλέξης Τσίπρας θα δηλώσει περήφανος για όσα κατάφερε η κυβέρνησή του, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής. “Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη”. Υπερήφανος διότι όπως θα επισημάνει “εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις” . Θα υπογραμμίσει δε, ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία “οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ.”



Παράλληλα, αναφερόμενος στα χρόνια που αναλύει διεξοδικά στο βιβλίο του, δηλαδή την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναμένεται να επιτεθεί δυναμικά σε όσους θεωρεί ότι οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια. «Σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών. Εκείνους δηλαδή που χρεοκόπησαν τη χώρα, την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο».

Το κλείσιμο της ομιλίας του αναμένεται να αναλυθεί περισσότερο απ' όλα, καθώς φαίνεται ότι θα περιέχει τις πρώτες ρητές ενδείξεις ότι στοχεύει στην πολιτική του επανενεργοποίηση μέσω ενός νέου φορέα, κάτι όμως το οποίο δεν αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως αύριο.



Αντίθετα, θα δώσει σαφές στίγμα, μιλώντας για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα. Ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Την ανάγκη μιας συλλογικής αντίστασης στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Ποιοι θα πάνε και το «κόλπο» με τις προσκλήσεις

Τα δημοσιογραφικά «απουσιολόγια» αναμένεται να πάρουν «φωτιά» κατά τη σημερινή παρουσίαση.



Σύμφωνα με δηλώσεις τους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα είναι παρών στην παρουσίαση, δίνοντας το δικό του πολιτικό στίγμα υπέρ της «συμπόρευσης», ενώ από την πλευρά του ο δήμαρχος της Αθήνας ξεκαθάρισε ότι δεν θα παρευρεθεί, εν μέρει λόγω άλλης υποχρέωσης, αλλά και επειδή δε θέλει να δώσει διαφορετικό στίγμα από αυτό που δίνει επισήμως το ΠΑΣΟΚ. Σε δηλώσεις του πάντως, ανοίγει για μια ακόμη φορά την πόρτα σε διάλογο εφόσον σχηματιστεί πολιτικός φορέας.



Στο Παλλάς αναμένεται πάντως να έρθει μεγάλος αριθμός στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως είτε θα υποεκπροσωπηθεί, είτε δε θα εκπροσωπηθεί καθόλου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει άτυπο «εμπάργκο» προσέλευσης. Από την άλλη μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει το ποια στελέχη της ΝΕΑΡ θα πάνε, καθώς οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα έχουν αναδειχτεί σε βασικό παράγοντα διχασμού εντός του κόμματος.



«Κλειδί» πάντως αποτελεί και το γεγονός ότι δεν έχουν αποσταλεί προσκλήσεις για την αποψινή παρουσίαση. Η... ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση και η ένδειξη «είσοδος ελεύθερη», είναι το «σήμα» του Αλέξη Τσίπρα να σπεύσουν μαζικά στο Παλλάς, και μάλιστα, όχι μόνο αν βρίσκονται στην Αθήνα, αλλά ακόμη και από την περιφέρεια. Φυσικά γνωρίζει ότι η χωρητικότητα του θεάτρου είναι πεπερασμένη και ότι η πλειοψηφία όσων έρθουν δε θα καταφέρουν να μπουν στον χώρο. Αυτός όμως είναι και ο στόχος: Εκατοντάδες πολίτες να γεμίσουν τον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, δίνοντας έτσι το σήμα ότι η κοινωνία βρίσκεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού «γενικά» και όχι μόνο ως προς τη συγγραφική του ιδιότητα. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δε θα δοθούν προσκλήσεις ούτε σε πολιτικά πρόσωπα είναι από μόνο του ένα μήνυμα. Όσα πολιτικά πρόσωπα προσέλθουν τελικά, σε συμβολικό επίπεδο θα το έχουν κάνει εθελοντικά και όχι ως «υποχρέωση» επειδή έλαβαν κάποια πρόσκληση από τον πρώην πρωθυπουργό. Συνεπώς η παρουσία τους (ή η απουσία τους) θα αποτελεί από μόνη της πολιτική «δήλωση ενδιαφέροντος».



Η εκδήλωση στο Παλλάς αποτελεί το βασικό πολιτικό βαρόμετρο για τον πρώην πρωθυπουργό ως προς την αποδοχή που έχει στους πολίτες, ως συμπληρωματικό κριτήριο στα δημοσκοπικά στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή του.

Διαβάστε επίσης