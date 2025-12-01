Η πρώτη ευθεία αναφορά συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα σε δημιουργία κόμματος

Είδηση «έβγαλε» λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνέντευξής του στο Mega News, o γνωστός Οικονομολόγος, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα και πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος.



Άλλωστε, μπορεί η συζήτηση για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα να αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο ως δεδομένο, ωστόσο μέχρι και σήμερα, οι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού δεν είχαν επιβεβαιώσει ρητά αυτή την προοπτική, επιμένοντας ότι η μοναδική προτεραιότητα ήταν η έκδοση του βιβλίου του. Έτσι λοιπόν, η σημερινή αποστροφή του λόγου του κ. Λιάκου είναι και η πρώτη ρητή αναφορά στην προοπτική σχηματισμού ενός φορέα που θα επιχειρήσει να δώσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση, η οποία μελλοντικά θα αναμετρηθεί με τις υπόλοιπες με την ελπίδα να είναι, όπως είπε «νικηφόρα».



Συγκεκριμένα, ο κ. Λιάκος απαντώντας στο αν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα προσέλθει το επόμενο διάστημα σε κοινές εκδηλώσεις με αρχηγούς άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς, τόνισε ότι «σε προσωπικό επίπεδο, κάθε φορά που καλούμαι σε τέτοιες συζητήσεις, πηγαίνω. Γιατί θεωρώ ότι έχω πολλά να ακούσω και να μάθω από άλλους ανθρώπους που ανήκουν σε άλλους χώρους, και δεύτερον ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση μπορούμε να συνθέσουμε απόψεις, και στο τέλος της ημέρας να καταθέσουμε στους πολίτες μια εναλλακτική πρόταση που να είναι ελπιδοφόρα, να δίνει απάντηση, και γιατί όχι, να γίνει και νικηφόρα».

Δημήτρης Λιάκος του Ινστιτούτου Τσίπρα στο MEGANEWS: “Ναι θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας” https://t.co/970mah1vYD pic.twitter.com/s2OyzX5ASp — theFAQ.gr (@theFAQgr) December 1, 2025

Μάλιστα, όταν η δημοσιογράφος Βούλα Κεχαγιά του τόνισε ότι η λέξη «νικηφόρα» προϋποθέτει κάποια αναμέτρηση, υπονοώντας τη δημιουργία πολιτικού φορέα, ο Δημήτρης Λιάκος είπε με νόημα: «Ε, κάποια στιγμή... Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε!»

Νωρίτερα, ο κ. Λιάκος είχε μιλήσει αναλυτικά για την ανάγκη πολιτικών συγκλίσεων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει έστω ένα ελάχιστο επίπεδο κοινής στρατηγικής, αποδεχόμενος ότι οι όποιες προσωπικές πικρίες θα πρέπει να παραμεριστούν για τον ανώτερο στόχο που είναι η κοινωνική ευημερία. Παράλληλα μίλησε και για τη σημασία που έχει το να απευθυνθεί κανείς στην ίδια την κοινωνία, μιλώντας απευθείας με τους ανθρώπους που βιώνουν καθημερινές δυσκολίες και όχι μόνο με τους φορείς που τους εκπροσωπούν.

