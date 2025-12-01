Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»

Για πολλούς μήνες πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα επέμεναν ότι τα μοναδικά ορόσημα που έχει θέσει ο πρώην πρωθυπουργός ήταν η έκδοση της «Ιθάκης» και η παρουσίασή της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και μάλλον όχι άδικα.

Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να κρίνει και μέσα από την ανταπόκριση των πολιτών στο βιβλίο του, τη δυναμική που έχει στην κοινωνία το πρόσωπό του. Ωστόσο, χωρίς να χρειαστεί να γίνει παρουσίαση (την ερχόμενη Τετάρτη), η απάντηση δόθηκε μέσω των πωλήσεων-ρεκόρ που καταγράφει ο εκδοτικός οίκος σε σχετικές ανακοινώσεις.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την παρουσίαση του βιβλίου στο Παλλάς, κάνουν λόγο για «πολιτικό γεγονός», αφού αναμένεται να υπάρξει μαζική προσέλευση πολιτών, όχι μόνο από την Αθήνα, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στον χώρο προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους σε όλα τα βήματα του πρώην πρωθυπουργού.

Μετά την εκδήλωση, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι οι δημοσκοπήσεις που θα «μετρήσουν» το αποτέλεσμα που είχε η επικοινωνιακή καταιγίδα των τελευταίων εβδομάδων, κατά τις οποίες το όνομα του Αλέξη Τσίπρα μετατράπηκε σε πρώτο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας.

Άλλωστε, όπως έχει γραφεί και στο παρελθόν, η εκδήλωση στο Παλλάς αποτελεί το βασικό πολιτικό βαρόμετρο για τον πρώην πρωθυπουργό ως προς την αποδοχή που έχει στους πολίτες, ως συμπληρωματικό κριτήριο στα δημοσκοπικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Η τελευταία εικόνα «προ-Ιθάκης»

Μέχρι και τώρα, καμία δημοσκόπηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί που να περιλαμβάνει στο σύνολό της τις τάσεις που διαμορφώνονται μετά την έκδοση του βιβλίου και τα όσα έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας για την άνοδό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την ανάδειξη του κόμματος σε κυβέρνηση, την διαπραγμάτευση και το δημοψήφισμα, την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά τις διασπάσεις του.

Πρόκειται για θέματα που πολώνουν σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό ακροατήριο και οι εκτιμήσεις ποικίλλουν ως προς το αν τελικά το αναγνωστικό ενδιαφέρον μπορεί και να μετουσιωθεί και σε πολιτική στήριξη.

Σε κάθε περίπτωση, σε δημοσκόπηση της Marc, σχετικά με την περίπτωση δημιουργίας κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκύπτουν ήδη ενδιαφέροντα ευρήματα, παρά το γεγονός ότι η έρευνα ξεκίνησε να καταγράφει απόψεις αρκετές ημέρες πριν την κυκλοφορία της «Ιθάκης», δηλαδή στις 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε δύο ημέρες μετά, στις 26 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Έτσι λοιπόν, «μια ανάσα» πριν ο περισσότερος κόσμος ενημερωθεί για το περιεχόμενο του βιβλίου, το 26,1% εκτιμούσε ότι ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα αποτελέσει ευκαιρία για την κεντροαριστερά, ενώ για το 63,8% θα αποτελέσει μία ακόμη διάσπαση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι περίπου το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εκτιμούσαν ότι κρίνουν θετικά το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, χωρίς καν αυτό να έχει επισήμως ιδρυθεί. Αντίστοιχα, το 16% των ψηφοφόρων της ΝΔ έκριναν θετικά το κόμμα Τσίπρα.

Τα ευρήματα αυτά, θα είναι και τα τελευταία που θα έχουν δημοσιευτεί με την έρευνα να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση του βιβλίου. Συνεπώς, χάρη στη χρονική εγγύτητα, τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την έκδοση του βιβλίου, θα δώσουν την ευκαιρία να μετρηθεί με σχετικά μεγάλη ακρίβεια η επιδραστικότητα του βιβλίου.

Πολιτικό γεγονός

Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση και η παρουσίαση της Ιθάκης αποτελούν πολιτικά γεγονότα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θέλει η εκδήλωση στο Παλλάς να θεωρηθεί ως η απαρχή του νέου πολιτικού του εγχειρήματος. Χωρίς να ανακοινώνει ρητά λοιπόν τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα έχει στοιχεία ιδρυτικής διακήρυξης έτσι ώστε στο μέλλον, η συγκεκριμένη στιγμή να χαρακτηρίζεται ως η ιστορική αφετηρία του νέου εγχειρήματος που ετοιμάζει.

Άλλωστε, στο τελευταίο κεφάλαιο της «Ιθάκης» ο Αλέξης Τσίπρας μιλά μεταξύ άλλων για τη «Νέα Εθνική Πυξίδα» και την «Αριστερά της Νέας Εποχής», κλείνοντας το βιβλίο με ένα προσωπικό πολιτικό μανιφέστο για το μέλλον.

Η αναφορά στον χρόνο «ξεκούρασης» στο «λιμάνι της γαλήνης της Ιθάκης» και στην απόφαση να «αρματώσει πάλι το καράβι για νέους ορίζοντες» στους οποίους «εμείς παίρνουμε θέση στο πλήρωμα», ερμηνεύεται από πολλούς ως μια ξεκάθαρη ένδειξη πολιτικής επανενεργοποίησης του πρώην πρωθυπουργού.

Άλλωστε, λίγο νωρίτερα, μιλώντας για την Αριστερά της Νέας Εποχής, τονίζει ότι «αυτός είναι ένας στόχος για τον οποίο αξίζει τον κόπο να παλέψουμε», κάτι που επίσης φαίνεται να εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο.