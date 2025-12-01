Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»

Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν ως προς το αν τελικά το αναγνωστικό ενδιαφέρον μπορεί και να μετουσιωθεί και σε πολιτική στήριξη.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για πολλούς μήνες πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα επέμεναν ότι τα μοναδικά ορόσημα που έχει θέσει ο πρώην πρωθυπουργός ήταν η έκδοση της «Ιθάκης» και η παρουσίασή της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και μάλλον όχι άδικα.

Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να κρίνει και μέσα από την ανταπόκριση των πολιτών στο βιβλίο του, τη δυναμική που έχει στην κοινωνία το πρόσωπό του. Ωστόσο, χωρίς να χρειαστεί να γίνει παρουσίαση (την ερχόμενη Τετάρτη), η απάντηση δόθηκε μέσω των πωλήσεων-ρεκόρ που καταγράφει ο εκδοτικός οίκος σε σχετικές ανακοινώσεις.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την παρουσίαση του βιβλίου στο Παλλάς, κάνουν λόγο για «πολιτικό γεγονός», αφού αναμένεται να υπάρξει μαζική προσέλευση πολιτών, όχι μόνο από την Αθήνα, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στον χώρο προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους σε όλα τα βήματα του πρώην πρωθυπουργού.

Μετά την εκδήλωση, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι οι δημοσκοπήσεις που θα «μετρήσουν» το αποτέλεσμα που είχε η επικοινωνιακή καταιγίδα των τελευταίων εβδομάδων, κατά τις οποίες το όνομα του Αλέξη Τσίπρα μετατράπηκε σε πρώτο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας.

Άλλωστε, όπως έχει γραφεί και στο παρελθόν, η εκδήλωση στο Παλλάς αποτελεί το βασικό πολιτικό βαρόμετρο για τον πρώην πρωθυπουργό ως προς την αποδοχή που έχει στους πολίτες, ως συμπληρωματικό κριτήριο στα δημοσκοπικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Η τελευταία εικόνα «προ-Ιθάκης»

Μέχρι και τώρα, καμία δημοσκόπηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί που να περιλαμβάνει στο σύνολό της τις τάσεις που διαμορφώνονται μετά την έκδοση του βιβλίου και τα όσα έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας για την άνοδό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την ανάδειξη του κόμματος σε κυβέρνηση, την διαπραγμάτευση και το δημοψήφισμα, την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά τις διασπάσεις του.

Πρόκειται για θέματα που πολώνουν σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό ακροατήριο και οι εκτιμήσεις ποικίλλουν ως προς το αν τελικά το αναγνωστικό ενδιαφέρον μπορεί και να μετουσιωθεί και σε πολιτική στήριξη.

Σε κάθε περίπτωση, σε δημοσκόπηση της Marc, σχετικά με την περίπτωση δημιουργίας κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκύπτουν ήδη ενδιαφέροντα ευρήματα, παρά το γεγονός ότι η έρευνα ξεκίνησε να καταγράφει απόψεις αρκετές ημέρες πριν την κυκλοφορία της «Ιθάκης», δηλαδή στις 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε δύο ημέρες μετά, στις 26 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Έτσι λοιπόν, «μια ανάσα» πριν ο περισσότερος κόσμος ενημερωθεί για το περιεχόμενο του βιβλίου, το 26,1% εκτιμούσε ότι ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα αποτελέσει ευκαιρία για την κεντροαριστερά, ενώ για το 63,8% θα αποτελέσει μία ακόμη διάσπαση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι περίπου το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εκτιμούσαν ότι κρίνουν θετικά το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, χωρίς καν αυτό να έχει επισήμως ιδρυθεί. Αντίστοιχα, το 16% των ψηφοφόρων της ΝΔ έκριναν θετικά το κόμμα Τσίπρα.

Τα ευρήματα αυτά, θα είναι και τα τελευταία που θα έχουν δημοσιευτεί με την έρευνα να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση του βιβλίου. Συνεπώς, χάρη στη χρονική εγγύτητα, τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την έκδοση του βιβλίου, θα δώσουν την ευκαιρία να μετρηθεί με σχετικά μεγάλη ακρίβεια η επιδραστικότητα του βιβλίου.

Πολιτικό γεγονός

Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση και η παρουσίαση της Ιθάκης αποτελούν πολιτικά γεγονότα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θέλει η εκδήλωση στο Παλλάς να θεωρηθεί ως η απαρχή του νέου πολιτικού του εγχειρήματος. Χωρίς να ανακοινώνει ρητά λοιπόν τον σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα έχει στοιχεία ιδρυτικής διακήρυξης έτσι ώστε στο μέλλον, η συγκεκριμένη στιγμή να χαρακτηρίζεται ως η ιστορική αφετηρία του νέου εγχειρήματος που ετοιμάζει.

Άλλωστε, στο τελευταίο κεφάλαιο της «Ιθάκης» ο Αλέξης Τσίπρας μιλά μεταξύ άλλων για τη «Νέα Εθνική Πυξίδα» και την «Αριστερά της Νέας Εποχής», κλείνοντας το βιβλίο με ένα προσωπικό πολιτικό μανιφέστο για το μέλλον.

Η αναφορά στον χρόνο «ξεκούρασης» στο «λιμάνι της γαλήνης της Ιθάκης» και στην απόφαση να «αρματώσει πάλι το καράβι για νέους ορίζοντες» στους οποίους «εμείς παίρνουμε θέση στο πλήρωμα», ερμηνεύεται από πολλούς ως μια ξεκάθαρη ένδειξη πολιτικής επανενεργοποίησης του πρώην πρωθυπουργού.

Άλλωστε, λίγο νωρίτερα, μιλώντας για την Αριστερά της Νέας Εποχής, τονίζει ότι «αυτός είναι ένας στόχος για τον οποίο αξίζει τον κόπο να παλέψουμε», κάτι που επίσης φαίνεται να εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»

06:32LIFESTYLE

Ποια αγαπημένα προγράμματα της TV συζητούνται για να επιστρέψουν

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι Τεττέη: Έρχεται «καυτός» Γενάρης για την τριάδα του Λεβαδειακού

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

06:17ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για την Ουκρανία: Στη Μόσχα το επίκεντρο, μετά τις «παραγωγικές» συνομιλίες στη Φλόριντα - «Καλές πιθανότητες», βλέπει ο Τραμπ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Πήραν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την Black Friday στην Cyber Monday: Η τελευταία ελπίδα για καταναλωτές και μαγαζιά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

04:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

04:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι σήμερα η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις λαϊκές αγορές – Ποια μέρα δεν θα λειτουργήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την Black Friday στην Cyber Monday: Η τελευταία ελπίδα για καταναλωτές και μαγαζιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι Τεττέη: Έρχεται «καυτός» Γενάρης για την τριάδα του Λεβαδειακού

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Πήραν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ