Αλαβάνος για Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη

Σκληρή επίθεση στο πολιτικό του «παιδί», τον Αλέξη Τσίπρα στον οποίο έδωσε το «δακτυλίδι» της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο Αλέκος Αλαβάνος, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική του ιδιότητα.

Μιλώντας στον Σπύρο Χαριτάτο και στο OPEN, ερωτηθείς να σχολιάσει την παραίτηση Τσίπρα, είπε πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστέρα και το Κέντρο.

Ειδικότερα, εστίασε τα πυρά της κριτικής στο γεγονός ότι «και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα μνημόνια που έφεραν την Ελλάδα σε πολύ δύσκολη θέση», σε «μια κατατηφόρα».

Οξύνοντας την επίθεση του στον πρώην πρωθυπουργό και κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέκος Αλαβάνος απάντησε: «Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας».

Συνεχίζοντας στο ίδιο καυστικό τόνο, είπε ότι «σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες της Ελλάδας και σαν να κάνουν και μια μεγάλη θυσία όπως αυτή η παραίτηση».

Μιλώντας με εκκλησιαστικούς ηθικοπλαστικούς όρους, είπε πως έχει αμαρτία.

Σκιαγραφώντας το σημερινό πολιτικό τοπίο, είπε πως δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική λύση, πρόγραμμα στη Βουλή, που θα δώσει δυναμική στη χώρα.